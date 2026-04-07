-
© Camer.be : Léandre Ndzié
- 07 Apr 2026 09:46:45
- |
- 350
- |
-
Cameroun, Yaoundé : un violeur présumé échappe à la vindicte populaire à Nkolmesseng :: CAMEROON
Un jeune homme d’une vingtaine d’années, identifié comme Fossap Junior, a été violemment pris à partie par des habitants du quartier Nkolmesseng, dans le 3ᵉ arrondissement de Yaoundé, après des accusations de viol sur une femme en situation de handicap.
Les faits se sont déroulés le lundi 6 avril 2026.
D’après les premiers éléments, le suspect aurait pénétré dans la chambre de la victime avant de commettre l’agression.
Une vidéo amateure circulant sur les réseaux sociaux montre le jeune homme encerclé par une foule en colère.
Interrogé sur place, il reconnaît les faits, évoquant un comportement incontrôlé après avoir quitté un bar.
Très vite, la situation a dégénéré, plusieurs riverains tentant de se faire justice eux-mêmes. Le suspect a été roué de coups, subissant de graves violences, comme en témoignent des images où il apparaît ensanglanté au visage et aux mains.
Il a finalement été soustrait à la foule puis conduit à la gendarmerie, où il a été placé pour enquête. Les autorités compétentes devraient établir les circonstances exactes de cette affaire, tandis que la victime devrait être prise en charge.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique INSOLITE
Les + récents
Cameroun, Yaoundé : un violeur présumé échappe à la vindicte populaire à Nkolmesseng
16 Cameroonians Contract Soldiers Killed in Russian Military Operation, Families Contacted
Etonde E. Jean Patrice:" Introduire un vice-président nommé serait une rupture avec la démocratie"
Engagement Sociétal: Comment Intelcia Cameroun illumine le Foyer d'accueil Espoir de Douala
Rev.Paul ZANG :nos 11 ans de célébration de la CDG sont placés sous signe de la grâce et bénédiction
INSOLITE :: les + lus
Surpris en train de "Sanga Sanga" la femme de son voisin à Douala
- 13 November 2015
- /
- 520585
Un python découvert avec une liste dans son estomac
- 04 September 2015
- /
- 232130
Cameroun: Son mari la répudie à cause des réseaux sociaux
- 03 August 2018
- /
- 122936
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 232782
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 221669