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Cameroun, Yaoundé : un violeur présumé échappe à la vindicte populaire à Nkolmesseng
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Cameroun, Yaoundé : un violeur présumé échappe à la vindicte populaire à Nkolmesseng :: CAMEROON

Un jeune homme d’une vingtaine d’années, identifié comme Fossap Junior, a été violemment pris à partie par des habitants du quartier Nkolmesseng, dans le 3ᵉ arrondissement de Yaoundé, après des accusations de viol sur une femme en situation de handicap. 

Les faits se sont déroulés le lundi 6 avril 2026.

D’après les premiers éléments, le suspect aurait pénétré dans la chambre de la victime avant de commettre l’agression.

Une vidéo amateure circulant sur les réseaux sociaux montre le jeune homme encerclé par une foule en colère.

Interrogé sur place, il reconnaît les faits, évoquant un comportement incontrôlé après avoir quitté un bar.

Très vite, la situation a dégénéré, plusieurs riverains tentant de se faire justice eux-mêmes. Le suspect a été roué de coups, subissant de graves violences, comme en témoignent des images où il apparaît ensanglanté au visage et aux mains.

Il a finalement été soustrait à la foule puis conduit à la gendarmerie, où il a été placé pour enquête. Les autorités compétentes devraient établir les circonstances exactes de cette affaire, tandis que la victime devrait être prise en charge.

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