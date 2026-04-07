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Engagement Sociétal: Comment Intelcia Cameroun illumine le Foyer d'accueil Espoir de Douala
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Engagement Sociétal: Comment Intelcia Cameroun illumine le Foyer d'accueil Espoir de Douala :: CAMEROON

Dans le cadre de la célébration du Mois de la Femme, Intelcia Cameroun a réaffirmé son engagement social à travers une action de solidarité marquante. Une vaste collecte de dons a été organisée au sein de l'entreprise au profit des enfants vulnérables du Foyer d'accueil Espoir pour les enfants démunis.

Grâce à la mobilisation exemplaire de ses collaborateurs et au soutien de l'administration, cette initiative a permis de rassembler une quantité significative de produits essentiels. Les dons comprenaient des produits de première nécessité et d'hygiène, des vêtements, ainsi que des livres, offrant ainsi un soutien concret aux pensionnaires du centre.

La cérémonie de remise des dons s'est déroulée avec succès le 25 mars dernier. Une délégation composée de 15 collaborateurs d'Intelcia s'est rendue au foyer pour partager un moment de convivialité et d'échange. Trente pensionnaires, âgés de 0 à 18 ans, ont été les heureux bénéficiaires de cette générosité. Leur joie et leur reconnaissance envers cette action de solidarité témoignent de l'impact positif que l'engagement citoyen des entreprises peut avoir sur les communautés.

Cette opération, menée sous le signe du partage et de l'entraide, illustre l'importance accordée par Intelcia Cameroun à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et à son rôle actif dans le bien-être de la jeunesse camerounaise.

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