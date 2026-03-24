Mallah et Marie-Lumière...Deux noms qui ont marqué toute une époque au Cameroun :: CAMEROON

Deux figures qui ont profondément bouleversé Douala dans les années 80 et 90.

De son vrai nom Guebou Julienne, épouse Yaguaka, celle qu’on appelle Mallah s’impose pendant plusieurs années au quartier Bepanda.

Sa promesse est simple… mais puissante : guérir par l’eau et la prière.

Puis, vers la fin de l’année 1981, une autre femme entre en scène : Marie-Lumière, de son vrai nom Marie Djuide.

Toutes deux, catholiques pratiquantes et originaires de Bandjoun, commencent à organiser des séances de prière dans la cour de Mallah.

Et très vite… c’est l’engouement total. Les foules affluent; les témoignages se multiplient.

On murmure que des paralytiques marchent à nouveau… que des aveugles retrouvent la vue.

Des milliers de personnes se pressent à Bepanda. Majoritairement des femmes — avec bidons d’eau, bouteilles, tabourets… et espoir. Certaines viennent enceintes. Il y a une cérémonie spéciale pour les femmes enceintes. D’autres participent aux séances dans un abandon total, parfois la poitrine découverte.

L’atmosphère est intense; mystique; Presque irréelle.

Le mouvement prend encore plus d’ampleur avec l’arrivée du père Soffo, lui aussi originaire de Bandjoun.

Ensemble, ils forment un trio influent qui marque le début des années 80.

Mais toute ascension porte en elle les germes de la rupture…

En 1995, tout bascule. Selon Mallah, le père Soffo commence à se présenter comme « Jésus-Christ ». Pour Mallah, c’est une ligne rouge; elle y voit une dérive dangereuse.

La rupture est immédiate et consommée.

Marie-Lumière, elle, choisit un autre camp : elle suit le père Soffo et s’installe à Makepe Voirie, laissant Mallah poursuivre seule à Bepanda.

Malgré les tensions… l’influence de Mallah ne faiblit pas. En janvier 2001, elle réussit à rassembler près de 10 000 personnes au stade Camtel pour célébrer 20 ans de ses œuvres.

Un phénomène religieux… devenu phénomène de masse. Mais l’histoire va prendre un tournant sombre.

En 2002, une tragédie bouleverse tout : une fillette de 6 ans, Cynthia Manuelle Selam Tiave, est battue à mort par des adeptes de Mallah.

Le plus troublant ? Les auteurs affirment qu’ils recommenceraient… si Mallah le leur demandait.

Un mandat d’arrêt est lancé; les parents de l’enfant sont arrêtés mais Mallah disparaît. Elle s’en fuit pour les Etats -Unis où résident ses enfants avec des complicités.

Que s’est-il réellement passé ?

Que devient-elle aujourd’hui ?

La réponse à toutes ces questions en lisant mon livre "Mystères et légendes du Cameroun".

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