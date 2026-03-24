Camer.be
Mallah et Marie-Lumière...Deux noms qui ont marqué toute une époque au Cameroun
CAMEROUN :: LE SAVIEZ-VOUS

Mallah et Marie-Lumière...Deux noms qui ont marqué toute une époque au Cameroun :: CAMEROON

Deux figures qui ont profondément bouleversé Douala dans les années 80 et 90.

De son vrai nom Guebou Julienne, épouse Yaguaka, celle qu’on appelle Mallah s’impose pendant plusieurs années au quartier Bepanda.
Sa promesse est simple… mais puissante : guérir par l’eau et la prière.

Puis, vers la fin de l’année 1981, une autre femme entre en scène : Marie-Lumière, de son vrai nom Marie Djuide.
Toutes deux, catholiques pratiquantes et originaires de Bandjoun, commencent à organiser des séances de prière dans la cour de Mallah.

Et très vite… c’est l’engouement total. Les foules affluent; les témoignages se multiplient.
On murmure que des paralytiques marchent à nouveau… que des aveugles retrouvent la vue.

Des milliers de personnes se pressent à Bepanda. Majoritairement des femmes — avec bidons d’eau, bouteilles, tabourets… et espoir. Certaines viennent enceintes. Il y a une cérémonie spéciale pour les femmes enceintes.  D’autres participent aux séances dans un abandon total, parfois la poitrine découverte.
L’atmosphère est intense; mystique; Presque irréelle.

Le mouvement prend encore plus d’ampleur avec l’arrivée du père Soffo, lui aussi originaire de Bandjoun.
Ensemble, ils forment un trio influent qui marque le début des années 80.

Mais toute ascension porte en elle les germes de la rupture…

En 1995, tout bascule.  Selon Mallah, le  père Soffo commence à se présenter comme « Jésus-Christ ». Pour Mallah, c’est une ligne rouge; elle  y voit une dérive dangereuse.
La rupture est immédiate et consommée.

Marie-Lumière, elle, choisit un autre camp : elle suit le père Soffo et s’installe à Makepe Voirie, laissant Mallah poursuivre seule à Bepanda.
Malgré les tensions… l’influence de Mallah ne faiblit pas. En janvier 2001, elle réussit à rassembler près de 10 000 personnes au stade Camtel pour célébrer 20 ans de ses œuvres.

Un phénomène religieux… devenu phénomène de masse. Mais l’histoire va prendre un tournant sombre.

En 2002, une tragédie bouleverse tout : une fillette de 6 ans, Cynthia Manuelle Selam Tiave, est battue à mort par des adeptes de Mallah.

Le plus troublant ? Les auteurs affirment qu’ils recommenceraient… si Mallah le leur demandait.

Un mandat d’arrêt est lancé; les parents de l’enfant sont arrêtés  mais Mallah disparaît. Elle s’en fuit pour les Etats -Unis où résident ses enfants avec des complicités. 

Que s’est-il réellement passé ?
Que devient-elle aujourd’hui ?
La réponse à toutes ces questions en lisant mon livre "Mystères et légendes du Cameroun".
Disponible 
https://mybook.to/eTqBBxu 
https://www.amazon.fr/dp/2492170632 
https://www.amazon.com/dp/2492170632 
Au Cameroun - Librairie des peuples noirs - Yaoundé - Montée SNI - Immeuble Don Bosco 
Yaoundé : 6 72 91 64 23
Douala : 6 99 25 15 80

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique LE SAVIEZ-VOUS

Mallah et Marie-Lumière...Deux noms qui ont marqué toute une époque au Cameroun
Au Cameroun,il est parfois possible d'être condamné à mort...puis retrouver la liberté
23 février 2008 : la révolte des prix qui a ébranlé Paul Biya
Paul Biya, 93 ans : le plus vieux président du monde face à Khamenei et Trump
Olanguena Awono : 19 ans de prison pour avoir été trop proche de Chantal Biya
1er février 1962- 1er février 2026, 64 ans déjà:Un épisode tragique oublié de l'histoire du Cameroun
Un ministre camerounais saisit une balayette pour un message politique inhabituel
Texticules de Hugues Seumo: "Donne-moi ma capsule"
Quand Marcel Niat Njifendji se vendait des poteaux électriques à lui-même
Les 9 de Bepanda : 25 ans après, le Cameroun se souvient
15 janvier 1971- 15 janvier 2026: Les hommages de la Fondation Moumié à Ernest Ouandié
Bello Bouba Maïgari, l'alliance historique et secrète de Paul Biya dévoilée
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:52
Manu Dibango : 6 ans après, le Soul Makossa résonne encore dans la musique mondiale

Manu Dibango : 6 ans après, le Soul Makossa résonne encore dans la musique mondiale
12:33
CAN 2025 : le Tribunal arbitral du sport suspend l’attribution du titre au Maroc

CAN 2025 : le Tribunal arbitral du sport suspend l’attribution du titre au Maroc
12:12
Visite des évêques à la présidence : ce que cachait vraiment la démarche avant la présidentielle

Visite des évêques à la présidence : ce que cachait vraiment la démarche avant la présidentielle
11:43
Prorogation des députés, défaite présidentielle et le projet de dévolution dynastique

Prorogation des députés, défaite présidentielle et le projet de dévolution dynastique
08:42
Mallah et Marie-Lumière...Deux noms qui ont marqué toute une époque au Cameroun

Mallah et Marie-Lumière...Deux noms qui ont marqué toute une époque au Cameroun

LE SAVIEZ-VOUS :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo