Nestlé accusé : zéro sucre en Europe, sucre ajouté en Afrique pour les bébés :: AFRICA

Deux recettes. Un même produit. Deux continents.

Un fabricant mondial vend des produits infantiles avec du sucre ajouté en Afrique, alors que les versions européennes des mêmes références en sont totalement exemptes. L'écart n'est pas accidentel. Il est systématique et soulève une question directe sur les standards sanitaires appliqués aux nourrissons africains.

Nestlé dans le viseur : les faits

Nestlé, premier groupe agroalimentaire mondial, est accusé d'appliquer une double formulation pour ses produits destinés aux nourrissons et jeunes enfants. Des céréales infantiles et des préparations lactées commercialisées sous la marque Cerelac en Afrique contiendraient des quantités significatives de sucres ajoutés. Les versions identiques vendues en Europe sont formulées sans sucre ajouté.

Cette révélation est portée notamment par l'ONG suisse Public Eye et le réseau IBFAN (International Baby Food Action Network), qui ont analysé la composition de dizaines de références dans plusieurs pays. Leurs conclusions sont sans ambiguïté : les standards nutritionnels appliqués aux bébés varient selon le territoire de vente.

Pourquoi cette différence de formulation existe

La cause est réglementaire. En Europe, la directive sur les aliments pour nourrissons impose des plafonds stricts sur les sucres ajoutés. Les fabricants doivent s'y conformer sous peine de sanctions. En Afrique, les cadres réglementaires nationaux sont fragmentés, souvent obsolètes, et les capacités d'inspection des autorités sanitaires restent limitées.

Nestlé s'adapte aux minimums légaux locaux. Là où la réglementation est exigeante, la formulation est saine. Là où elle est absente ou faible, la formulation est optimisée pour le goût et donc pour les ventes. Ce n'est pas une défaillance isolée. C'est un modèle économique.

Le mécanisme du double standard décrypté

La double formulation alimentaire se définit comme la pratique consistant à commercialiser un produit identique en apparence, mais avec des compositions nutritionnelles différentes selon les marchés cibles. Dans le cas des produits infantiles de Nestlé, le sucre ajouté joue un rôle précis : il crée une dépendance gustative précoce chez le nourrisson, facilitant la fidélisation à la marque dès les premiers mois de vie.

L'Organisation mondiale de la santé recommande explicitement l'absence de sucre ajouté dans l'alimentation des enfants de moins de deux ans. Cette recommandation est intégrée dans les législations européennes. Elle reste largement ignorée dans la conception réglementaire de nombreux pays africains, faute de transposition effective ou de volonté politique.

Le rôle des gouvernements africains est ici central. L'inaction réglementaire qu'elle relève de l'impuissance institutionnelle ou d'arbitrages politiques liés aux investissements étrangers produit le même résultat : des nourrissons exposés à des niveaux de sucre que leurs homologues européens ne consomment pas.

Des enjeux sanitaires et politiques de grande ampleur

La pression internationale monte. Des parlementaires européens ont interpellé la Commission sur la responsabilité des multinationales dans leurs pratiques hors UE. Nestlé fait face à une crise de réputation mesurable, avec des appels au boycott sur plusieurs marchés africains et une couverture médiatique croissante.

Les conséquences sanitaires sont lourdes. Une exposition précoce au sucre ajouté augmente les risques d'obésité infantile, de diabète de type 2 et de caries sévères dès l'enfance. Dans des pays où les systèmes de santé sont déjà sous pression, ce surcoût sanitaire futur sera absorbé par les États, pas par le groupe qui en tire profit aujourd'hui.

La question de la responsabilité des multinationales en Afrique dépasse ce seul dossier. Elle structure un débat plus large sur la souveraineté alimentaire du continent et la capacité de ses institutions à protéger leurs populations les plus vulnérables.

Qui protège réellement les bébés africains ?

L'affaire Nestlé sucre ajouté Afrique met en lumière une fracture profonde : entre les droits nutritionnels reconnus aux enfants selon leur lieu de naissance. Si un nourrisson européen est protégé par la loi d'un sucre que son équivalent africain consomme dès ses premiers repas, la question n'est plus seulement industrielle. Elle est éthique, politique et urgente. Les gouvernements africains ont les outils pour agir. La vraie question est de savoir s'ils ont la volonté de le faire.

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