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Cavayé Yéguié Djibril : 155 millions FCFA découverts à son domicile après sa mort
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La mort d'un homme d'État ne clôt pas toujours les comptes. Celle de Cavayé Yéguié Djibril, ancien président de l'Assemblée nationale du Cameroun, a ouvert une brèche inattendue : 155 millions FCFA en espèces auraient été retrouvés dans sa résidence, selon des informations relayées par le journaliste Boris Bertolt.

Ce qui s'est passé dans la résidence de Tokombéré

Peu après l'annonce du décès de Cavayé Yéguié Djibril, des autorités se sont rendues à son domicile. Le Procureur d'État et le commandant de brigade de Tokombéré auraient conjointement ordonné une opération de mise sous scellés, invoquant des raisons sécuritaires.

C'est au cours de cette procédure que la découverte a eu lieu. Environ 155 millions FCFA en numéraire auraient été trouvés dans l'une des pièces de la résidence. La somme aurait été comptée, puis placée en sécurité dans un coffre avant le départ des officiels.

Des biens immobiliers liés à l'ancien PAN et plusieurs véhicules ont également été placés sous scellés.

Pourquoi cette somme suscite autant de réactions

Cavayé Yéguié Djibril a occupé la présidence de l'Assemblée nationale camerounaise pendant plus de trois décennies. C'est l'une des longévités politiques les plus remarquables d'Afrique centrale. Son nom est associé à une influence institutionnelle considérable, construite sous le régime de Paul Biya.

La présence de liquidités aussi importantes dans un domicile privé pose des questions sur la traçabilité des patrimoines publics au Cameroun. Dans un pays classé parmi les plus exposés à la corruption par Transparency International, la découverte alimente un débat structurel : celui de la déclaration obligatoire des avoirs des hauts fonctionnaires.

Aucune procédure judiciaire formelle n'a, pour l'heure, été officiellement annoncée.

La mise sous scellés post-mortem

La mise sous scellés d'une résidence après le décès d'un responsable public n'est pas une procédure exceptionnelle au Cameroun. Elle peut être déclenchée pour sécuriser des biens susceptibles de faire l'objet d'un litige successoral, ou dans le cadre d'une enquête préventive sur l'origine de fonds.

Le fait que ce soit le Procureur d'État et non une autorité purement administrative qui aurait conduit l'opération indique une dimension judiciaire potentielle. Le placement des liquidités en coffre constitue une mesure conservatoire : elle préserve des éléments qui pourraient devenir des pièces à conviction.

La question de la saisie formelle de ces fonds dépend désormais d'une décision de justice.

Ce que cette affaire dit du système

La mort de Cavayé Yéguié Djibril ne sera pas seulement retenue pour la longévité d'un règne parlementaire. Elle révèle une tension systémique : entre la gestion opaque des patrimoines publics et les attentes croissantes d'une population camerounaise connectée, informée, et de moins en moins disposée à l'amnésie institutionnelle.

La vraie question n'est pas de savoir d'où vient cet argent. Elle est de savoir combien d'autres résidences n'ont jamais été ouvertes.

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