Numérique : Avec Añdjeun, ITGStore veut bâtir une jeunesse camerounaise plus instruite :: CAMEROON

La capitale économique camerounaise a accueilli, mercredi 6 mai 2026, le lancement officiel de « Añdjeun », une bibliothèque numérique portée par l’entreprise technologique camerounaise ITGStore.

À travers cette initiative, la société ambitionne de faciliter l’accès au savoir, encourager les nouvelles méthodes d’apprentissage et accompagner la jeunesse camerounaise dans le développement de compétences adaptées aux réalités actuelles.

Pensée comme un véritable espace d’apprentissage moderne, la plateforme ne se limite pas à la mise en ligne d’ouvrages numériques. Dès son déploiement, plus de 3 500 livres y sont accessibles, avec une volonté affichée d’enrichir rapidement ce catalogue par plusieurs milliers d’autres références.

Les contenus proposés s’articulent autour de deux axes majeurs.

D’un côté, des ressources dédiées au savoir-être, comprenant des ouvrages liés à l’histoire, la littérature, la philosophie, la spiritualité ou encore les sciences humaines. De l’autre, des contenus pratiques axés sur le savoir-faire, notamment des formations orientées vers les métiers, l’innovation et l’entrepreneuriat.

À travers cette approche, ITGStore entend contribuer à l’émergence d’une génération capable de développer à la fois ses capacités intellectuelles et ses aptitudes pratiques afin de mieux répondre aux défis économiques et sociaux.

Sur le plan technologique, Añdjeun a été conçue pour être simple d’utilisation et accessible depuis un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur via un navigateur internet.

L’interface permet notamment de rechercher des ouvrages par auteur ou par titre, de sauvegarder ses lectures, d’annoter des passages ou encore d’échanger avec d’autres utilisateurs au sein de la communauté.

La plateforme est également disponible en français et en anglais afin d’élargir son accessibilité au Cameroun comme dans d’autres pays africains.

Lors de la présentation, Ronald Ayee, développeur chez ITGStore, est revenu sur les ambitions techniques du projet. « Añdjeun est une plateforme web accessible sur Google Chrome ou Internet Explorer via andjeun.com.

Nous avons travaillé très longtemps sur ce projet et nous sommes heureux de le présenter », a-t-il expliqué, avant d’insister sur la sécurité des transactions grâce à l’intégration des solutions de paiement mobile d’Orange et de MTN.

Au-delà de l’accès à la lecture, le projet vise surtout la formation d’une jeunesse autonome à travers des contenus pratiques dans des domaines porteurs tels que l’agriculture, la pisciculture ou encore l’apiculture. L’objectif affiché est de permettre aux jeunes de transformer leurs connaissances en activités génératrices de revenus et de contribuer ainsi à la lutte contre le chômage.

Añdjeun fonctionne sur un modèle hybride avec des contenus gratuits accessibles à tous et des formules premium à coûts réduits, proposées à 2 000 FCFA pour six mois et 5 000 FCFA pour un an.

Soutenue par les autorités administratives, cette initiative s’inscrit dans les priorités nationales liées à l’emploi, au numérique et à l’entrepreneuriat. Après Douala, les promoteurs envisagent déjà une extension vers Yaoundé avant un déploiement progressif dans d’autres régions du Cameroun et certains pays voisins.

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