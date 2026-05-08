Camer.be
Diaspora : Le piège de l’apparence ou le naufrage du sens ?
FRANCE :: POINT DE VUE

FRANCE :: Diaspora : Le piège de l’apparence ou le naufrage du sens ?

Autrefois perçue comme une quête d’excellence et de promotion sociale, l’expatriation en Europe laisse apparaître, chez une frange de la diaspora, un nouveau visage : celui d’une oisiveté déguisée en succès numérique. Entre perte de repères et amertume sociale, analyse d’un phénomène qui interroge le rapport au travail et à la dignité.

Le crépuscule d'un idéal

Pendant des décennies, l’exil vers l’Europe répondait à un contrat moral tacite : partir pour apprendre, travailler durement et revenir  ou rester  avec la stature de celui qui a réussi par l'effort. L’expatriation était un sacrifice noble, une rampe de lancement vers l’ascension sociale et le respect communautaire. Aujourd’hui, ce modèle semble vaciller sous le poids d’une culture de l’immédiateté et du paraître.

La « banalisation du vide »

Dans certains cercles, la compétence a été détrônée par l’influence. Le prestige ne se mesure plus au diplôme obtenu ou au patrimoine bâti, mais au nombre de « likes » et à la virulence des polémiques entretenues sur les réseaux sociaux. C’est le règne de la mise en scène : on expose une vie de fêtes et d'apparences pour masquer une réalité souvent précaire.

Le constat est parfois cruel : dix ou vingt ans passés sur le sol européen sans aucune construction tangible. Ni ancrage professionnel, ni stabilité familiale, ni investissement au pays. Ce temps perdu finit par générer une frustration profonde, une « amertume sociale » qui cherche ses coupables dans le système, la société d’accueil ou la réussite d’autrui.

Le refuge de l’expertise autoproclamée

Faute de qualifications réelles, certains espaces communautaires et numériques deviennent des refuges. On y devient expert, critique ou influenceur sans avoir jamais rien bâti. Cette génération de « l’influence sans impact » s'appuie sur le bruit pour masquer l'absence de parcours. Pourtant, une réalité demeure : les réseaux sociaux n'offrent pas l'autonomie financière, et la validation numérique ne remplace pas la dignité du métier.

Un appel à la discipline

Le message pour les générations actuelles et futures doit être dénué de toute complaisance. L’Occident n’est pas un plateau de tournage, mais un terrain de compétition exigeant. La véritable liberté n'est pas dans l'agitation nocturne ou la célébrité virtuelle, mais dans l'autonomie acquise par la formation et le travail.

Pour la nouvelle diaspora, le défi est clair : il s'agit de troquer la quête de validation sociale contre la recherche de compétence. Car, à l’heure du bilan, seule la fierté du chemin parcouru permet de regarder son passé sans rougir.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Diaspora : Le piège de l’apparence ou le naufrage du sens ?
Cavayé Yéguié : 50 ans de loyauté au chef, zéro service rendu aux citoyens
Muna Ekane brise le silence : « L'heure des comptes politiques viendra » après les funérailles
MANIDEM accuse Tchiroma et Tchameni de trahison et déchire l'opposition camerounaise
SOCADEL sans Anglophones : la restructuration électrique qui révèle une fracture nationale
42 ans de promesses non tenues : 15 projets fantômes qui révèlent l'échec du régime Biya
« Rendez à Issa Tchiroma Bakary sa victoire » : la tribune choc d’Abdelaziz Moundé
Exil politique : Calixte Beyala fracasse Issa Tchiroma, l'opposition camerounaise vacille
Cameroun : jour d’après Biya, seuls les profiteurs pleureront
Fraude électorale, mandats prolongés : le RDPC change les règles du jeu
La République en ruine — quand Biya a emprisonné ses derniers hommes d'État
Scandale du don chinois de riz au Cameroun : voici ce qui fait vraiment mal, par Louis Marie Kakdeu
Devenez Rédacteur

Les + récents

19:56
Diaspora : Le piège de l’apparence ou le naufrage du sens ?

Diaspora : Le piège de l’apparence ou le naufrage du sens ?
13:12
41 sièges parlementaires vides au Cameroun : la loi électorale violée en silence

41 sièges parlementaires vides au Cameroun : la loi électorale violée en silence
12:50
Camairco QC222 : demi-tour forcé vers Douala après une collision avec un oiseau

Camairco QC222 : demi-tour forcé vers Douala après une collision avec un oiseau
12:32
Cavayé Yéguié Djibril : 155 millions FCFA découverts à son domicile après sa mort

Cavayé Yéguié Djibril : 155 millions FCFA découverts à son domicile après sa mort
11:40
La gestion du Client, au cœur de l’innovation bancaire à l’ère du numérique.

La gestion du Client, au cœur de l’innovation bancaire à l’ère du numérique.

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo