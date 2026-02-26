CAMEROUN :: Les Femmes entrepreneures Connectent les expériences pour participer au développement de l’Afrique ? :: CAMEROON

Telle est la préoccupation centrale de la rencontre multisectorielle marquant la quatrième édition du programme de soutien et de promotion des femmes entrepreneures africaines : Stand Up For African Women Entrepreneurs (SUFAWE) qui se tient à Douala au Cameroun les 26 et 27 Février 2026.

Cette initiative du Club Afrique Développement tourne autour du développement du continent Africain, et en particulier aux défis et opportunités liés à l'entrepreneuriat féminin.

La quatrième édition se veut comme un véritable rendez-vous du donner et du recevoir duquel il faudra tirer la substantifique moelle qui conduit à l’épanouissement personnel et au développement de la société toute entière. Et les femmes sont sur les starting-blocks de ce développement inclusif.

Notamment avec des rencontres des affaires dans des multiples secteurs. Mais aussi des discussions sur les thématiques telles que « Entreprendre avec audace, persévérer par la résilience, transcender les limites : la grammaire de la réussite au féminin » Avec une emphase sur par exemple « succès stories sur la levée des fonds en tant que femme entrepreneure Africaine »

Le thème de la session « Connecter, Commercer, Croître » est, selon le gouverneur de la Région du littoral qui a ouvert les travaux « particulièrement significative. Le Cameroun à date, représente par conséquent une opportunité pour l'investissement privé, au regard de la détermination du Gouvernement à mettre en place des mesures incitatives, et favorables à l'amélioration du climat des affaires.

Tout ceci est combiné à des politiques économiques et financières soutenues par les énormes potentialités économiques, auxquelles s'ajoutent le dynamisme et la résilience des populations et en particulier des femmes ».

Une occasion qui mettra en exergue des femmes aux parcours inspirants et exemplaires. Avec une ambition commune : voir émerger davantage de capitaines d’industrie africaines, capables de rayonner sur les marchés nationaux et internationaux.

Aussi, pour le Directeur général de SCB Cameroun « Cette quatrième édition, placée sous le thème « Connecter, Commercer, Croître », reflète notre conviction profonde : Connecter nos talents et nos expertises ; Commercer au-delà de nos frontières ; Croître durablement et de manière inclusive ».

