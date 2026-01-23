CAMEROUN :: Jeune Afrique titre: Emmanuel Nsahlai l'avocat des Biya au cœur de la justice américaine :: CAMEROON

Dans un long article consacré aux nouveaux développements de la crise anglophone camerounaise, le magazine Jeune Afrique met en lumière le rôle central joué par l’avocat Emmanuel Nsahlai, ainsi que l’internationalisation croissante du conflit, désormais porté sur le terrain politique et judiciaire américain.

Le journal rappelle qu’Emmanuel Nsahlai n’a pas toujours été perçu comme un opposant au régime de Yaoundé. À l’époque où le pouvoir faisait face aux critiques d’Issa Tchiroma Bakary, opposant qui s’était proclamé vainqueur de l’élection présidentielle, l’avocat affirmait publiquement que le président Paul Biya avait « gagné proprement et clairement », assurant n’avoir observé « aucune preuve de fraude électorale ». Dans la continuité de cette posture, il est progressivement devenu l’un des conseils juridiques de référence de la famille présidentielle, se distinguant notamment comme avocat de Brenda Biya, fille du chef de l’État, dans une affaire de diffamation très médiatisée aux États-Unis, l’opposant à la chanteuse et entrepreneure Dencia (Reprudencia Sonkey).

Selon Jeune Afrique, ce passé proche du pouvoir contraste avec la posture actuelle de l’avocat, aujourd’hui engagé dans une offensive judiciaire visant à inscrire la crise anglophone dans l’agenda sécuritaire et judiciaire américain. L’administration Biden, souligne le magazine, adopte pour sa part une attitude prudente et strictement institutionnelle, se limitant à rappeler les dispositifs existants en matière d’immigration et de contrôle des frontières.

Dans cette perspective, Emmanuel Nsahlai aurait multiplié les démarches auprès de responsables américains, échangeant notamment avec des figures politiques et administratives, dans l’objectif d’évoquer des dossiers pénaux impliquant des responsables du séparatisme ambazonien.

Jeune Afrique relève que ces initiatives ont suscité une riposte organisée du camp séparatiste. L’Ambazonia Governing Council (AGC), dirigé par Obadiah Mua et proche de Cho Ayaba, a décidé de porter la bataille sur le même terrain de l’influence politique américaine. Le 8 janvier, l’organisation a signé un contrat d’un an avec le cabinet de lobbying Moran Global Strategies (MGS), fondé par l’ancien membre démocrate du Congrès Jim Moran. Pour un montant mensuel estimé à 8 000 dollars, ce cabinet est chargé de sensibiliser le Congrès, le Sénat, les think tanks ainsi que des responsables de l’exécutif américain à la situation dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun.

Sur le plan judiciaire, Jeune Afrique indique que l’essentiel de l’activisme d’Emmanuel Nsahlai se déploie désormais autour de la crise anglophone. Sous son impulsion, des plaintes criminelles ont été déposées contre « près de 200 » responsables ou activistes liés au mouvement séparatiste, ainsi que contre des organisations soupçonnées de financer la lutte armée.

Le magazine souligne que cette stratégie commence à produire des résultats concrets. En décembre 2025, deux citoyens américains, Francis Cheny (52 ans), installé à Saint Paul (Minnesota), et Lah Nestor Langmi (49 ans), vivant à Buffalo (New York), ont été reconnus coupables par un jury fédéral américain. Ces condamnations sont présentées comme une preuve de l’efficacité de la démarche consistant à judiciariser le conflit anglophone à l’étranger.

Nsahlai est fondateur et président du Nsahlai Law Firm, un cabinet juridique licencié en Californie et au Cameroun, qui propose des services dans de nombreux domaines, y compris les affaires internationales, le droit commercial, l’arbitrage, les infrastructures, l’énergie, et l’assistance juridique pour les clients entre l’Afrique et les États-Unis

