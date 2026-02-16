Camer.be
Bruxelles s’apprête à vibrer au rythme de l’Afrique et de sa diaspora.
Les 2 et 3 octobre 2026 aura lieu la 7ᵉ édition de FESTAFRIC

La Souveraine Culturelle PASSY La Noblesse promet d’élever encore plus haut l’étendard de la culture africaine, dans un écrin de glamour, d’engagement et de réflexion.

Né d’une vision audacieuse et d’un amour profond pour l’art et la culture, FESTAFRIC est bien plus qu’un événement : c’est un mouvement. À l’initiative de La Souveraine Culturelle PASSY La Noblesse, figure visionnaire et passionnée, cette plateforme culturelle s’impose depuis six éditions comme un rendez-vous incontournable de la diaspora africaine en Europe.

Une édition placée sous le signe de l’impact et de la conscience

Cette 7ᵉ édition s’annonce plus forte, plus engagée, plus rayonnante. Fidèle à sa mission d’éveil et de transmission, la Souveraine PASSY organise, la veille de la prestigieuse soirée de gala, une conférence de presse – moment de haute réflexion citoyenne.

Au cœur des échanges :

  • Les défis sociétaux de la diaspora

  • Les enjeux culturels et identitaires

  • La transmission aux nouvelles générations

  • La place de l’Afrique et de ses talents dans le monde contemporain

Un espace de dialogue essentiel pour comprendre, anticiper et agir.

Une soirée de gala d’exception

Point culminant de l’événement : la grande soirée de gala, vitrine du talent africain et afro-descendant. Des artistes de renom, actuellement en préparation dans les coulisses, offriront un spectacle à la hauteur de la réputation grandissante de FESTAFRIC.

Entre performances artistiques, célébration des talents, mode, musique et distinctions honorifiques, le rendez-vous s’annonce spectaculaire.

PASSY, une voix singulière pour la diaspora

Artiste dans l’âme, traditionnelle dans le cœur, moderne dans la vision, PASSY incarne cette énergie rare capable de fédérer, d’inspirer et de bâtir des ponts culturels durables. À travers FESTAFRIC, elle imprime sa marque : celle d’une culture fière, consciente et ambitieuse.

À retenir

2 & 3 octobre 2026
Bruxelles, capitale de l’Europe
7ᵉ édition de FESTAFRIC – La Souveraine Culturelle PASSY La Noblesse

Un rendez-vous à ne pas manquer pour celles et ceux qui croient en la puissance de la culture comme levier de transformation.

D’ici là, restez à l’écoute… La Souveraine Culturelle nous réserve encore des moments chaleureux dont elle seule a le secret.

 
 

