CAMEROUN :: Garoua passe au vert : la révolution des bus électriques est en marche :: CAMEROON
Le Nord du Cameroun entre dans une nouvelle ère des transports urbains. Ce vendredi 30 janvier 2026, la ville de Garoua a officiellement lancé l’exploitation de ses premiers bus électriques, une première à l'échelle de l'Afrique centrale selon ses promoteurs. Quatre véhicules sur une flotte promise de vingt-six ont été mis en service, marquant une étape concrète vers une mobilité urbaine plus moderne et durable pour les habitants de la région.
Un projet ambitieux porté par la collectivité
La cérémonie de lancement, tenue face au siège de la Société de Transport de Garoua (STG), s'est déroulée sous les regards croisés du ministre de l’Agriculture Gabriel Mbairobé et du maire de la ville, Goura Beladji, principal artisan de cette initiative. L’objectif est clair : révolutionner les déplacements en offrant une alternative de transport moderne et efficace. Ce projet s'inscrit dans une vision plus large de développement local, incluant également l'installation de centaines de lampadaires solaires.
Des véhicules de dernière génération pour la ville
Les bus mis en circulation sont des modèles de 47 places, climatisés et présentés comme étant de dernière génération. Leur principal atout technique est une autonomie de 380 km, rendue possible par des bornes de recharge hybrides en cours d'installation. Pour les usagers, la transition écologique a un prix très accessible : un trajet est fixé à seulement 200 FCFA, facilitant son adoption par le plus grand nombre.
Un financement public-privé et des défis à relever
La STG, dotée d'un capital de 500 millions de FCFA, fonctionne sur un modèle de partenariat public-privé (PPP). Son financement associe l'État camerounais, la Communauté urbaine de Garoua et des investisseurs privés. Cependant, l'enthousiasme officiel est tempéré par des interrogations citoyennes. Sur les réseaux sociaux, des résidents soulèvent des questions légitimes sur l'état des routes, la fiabilité de l'approvisionnement en électricité face aux délestages, et la maintenance future de cette technologie innovante.
L’inauguration de ces bus à Garoua est plus qu’une simple innovation technique ; elle est un test pour la capacité des villes camerounaises à mettre en œuvre des projets durables. Alors que la ville de Garoua prend résolument le virage de la modernité, sa réussite inspirera-t-elle une transformation plus profonde des transports à travers tout le Cameroun ?
