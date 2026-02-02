CAMEROUN :: PRODUITS PÉTROLIERS: COMMENT L'ARRIVÉE DE E3 ÉNERGIES FAIT PANIQUER LA MAFIA PÉTROLIÈRE... :: CAMEROON

Et ils n'ont pas mieux que de lancer une ignoble campagne contre le nouvel arrivée, un jeune ambitieux et déterminé.

Ainsi, de fausses d’informations mettant en cause la qualité des produits pétroliers commercialisés par E3 ÉNERGIES ont été distillées dans l'opinion et chez les consommateurs. Suffisant pour cette réplique magistrale de E3 ÉNERGIES qui confondu ses pourfendeurs en présentant ses résultats des analyses techniques

Ainsi, les produits concernés ont fait l’objet d’analyses en laboratoire agréé, selon les normes internationales ASTM, au sein du laboratoire de contrôle qualité de la SONARA.

Le certificat d’analyse du super carburant (MOGAS), daté du 31 janvier 2026, établit formellement que :

•le carburant est clair, limpide et conforme à l’aspect réglementaire ;

•la teneur en soufre (0,023 %) est largement inférieure aux seuils maximaux autorisés ;

•la teneur en benzène (2,68 %) respecte strictement les normes en vigueur ;

•la densité, la pression de vapeur, les paramètres de distillation et l’indice d’octane (91,4) sont conformes aux exigences techniques ;

•aucune trace de plomb ni de contaminant anormal n’a été détectée.

Le document officiel porte la mention explicite :

« Produit certifié conforme aux spécifications ci-dessus », mettant fin à toute controverse d’ordre technique ou scientifique.

A partir de ces éléments, il est clair qu'il s'agit d'une opération de sabotage de E3 ÉNERGIES, porté par une officine bien connue. " Elles s’inscrivent dans un contexte de fortes tensions concurrentielles dans un secteur historiquement dominé par de grands acteurs internationaux" Déplore un cadre du GECAM .

Pour de nombreux observateurs, cette situation illustre les résistances que suscite l’émergence d’un nouvel acteur africain performant, capable d’allier conformité aux standards internationaux, compétitivité des coûts et capacité logistique élevée.

Le constat est clair : En mobilisant comme tout récemment 04 navires pour sécuriser les approvisionnement en produits pétrolier du Cameroun, E3 ÉNERGIES a prouvé qu'il était capable de faire aussi comme les mastodontes actuels du secteur sinon plus. " Cela a été une opération historique. Cela démontre : la solidité financière du groupe , sa maîtrise des chaînes logistiques internationales, sa capacité à répondre rapidement et efficacement aux besoins du marché camerounais" Reconnaît une source au GPP.

Pour ce dernier, le gouvernement camerounais doit impérativement protéger ce jeune opérateur économique.

