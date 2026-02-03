Restitution de l'étendard du 11e contingent camerounais de la Munusca à (BATCAM): Mission terminée :: CAMEROON

La cérémonie officielle d’hommage aux militaires et gendarmes camerounais de retour de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) s’est tenue à la cour d’honneur du Quartier Général à Yaoundé le vendredi 30 janvier 2026.

La cérémonie était présidée par le Ministre de la Défense, Joseph Beti Assomo, en présence des autorités militaires, administratives, diplomatiques et des familles des soldats.

Dans une allocution solennelle, le ministre a salué une mission accomplie dans des conditions particulièrement difficiles, marquées par un environnement opérationnel complexe, des menaces réelles, des contraintes multiples et des conditions de vie éprouvantes. Malgré ce contexte, les Casques bleus camerounais sont demeurés dignes, loyaux à leur serment et fidèles à leurs engagements.

Par leur courage, leur professionnalisme et leur sens élevé du devoir, ils ont assuré avec efficacité la sécurisation des zones placées sous leur responsabilité, conduit des actions civilo-militaires à fort impact social et fait la démonstration, en toute circonstance, de la rigueur disciplinaire propre aux Forces de Défense camerounaises. Leurs prestations ont été unanimement saluées tant par les autorités onusiennes que par les communautés bénéficiaires, qui ont vu en eux des protecteurs dévoués et attentionnés.

Le membre du gouvernement a souligné que ces soldats ont porté haut les couleurs de la République, consolidant l’image d’un Cameroun crédible, responsable et solidaire des pays frères en difficulté. Il a, au nom du Haut Commandement, transmis les félicitations appuyées du Chef de l’État, Chef des Forces Armées, pour le courage avec lequel le contingent s’est acquitté de son mandat.

Les chefs militaires ont également été félicités pour leur leadership, leur autorité et leur capacité à inspirer discipline, cohésion et esprit de corps.

Un hommage particulier a été rendu au Chef d’Escadron MBENTI MBENTI Armand et à son État-Major pour la remarquable conduite de la FPU1 à Bouar, pôle stratégique majeur de l’intérieur de la République centrafricaine, où la cohésion et l’efficacité opérationnelle ont été maintenues malgré le fractionnement de l’unité.

Des hommages ont aussi été rendus aux personnels de l’Élément de Soutien National, aux équipes de maintenance, ainsi qu’aux personnels de la base arrière, pour leur rôle essentiel dans le suivi, le soutien logistique et l’encadrement permanent du contingent camerounais engagé au sein de la MINUSCA.

Le ministre de la Défense n’a toutefois pas occulté certains manquements isolés relevés au sein de la FPU2 à Bangui ainsi que du Bataillon camerounais (BATCAM), ayant nécessité l’envoi de missions d’enquête sur le terrain. Sur la base des rapports reçus, des mesures disciplinaires et administratives ont été engagées afin que les auteurs répondent de leurs actes, dans le souci de préserver l’image, la crédibilité et l’exemplarité des Forces de Défense camerounaises.

Sous l’impulsion du Chef de l’État, le Cameroun poursuit résolument son engagement en faveur de la paix mondiale. Fidèle à sa vision de « mendiant de la paix », le pays demeure un acteur majeur du maintien de la paix internationale. Depuis 2008, plus de 12 000 militaires et gendarmes camerounais ont servi comme Casques bleus, plaçant le Cameroun parmi les vingt premiers contributeurs de troupes au monde.

Les contraintes budgétaires des Nations Unies ont cependant entraîné une réduction de 15 % des effectifs dans les opérations de maintien de la paix, dont la MINUSCA. Pour le contingent camerounais, cette mesure s’est traduite par le retrait total de l’Unité de Police Constituée (FPU) de Bangui, la réduction de 40 personnels de la FPU de Bouar depuis le 13 octobre 2025 et la réduction de 150 personnels du Bataillon camerounais, soit un total de 330 personnels désengagés.

Les autorités ont instruit les services compétents afin que les personnels ainsi précocement désengagés soient prioritairement intégrés au 13ᵉ contingent en cours de constitution, sous réserve de leur aptitude médicale et de la régularité de leur dossier disciplinaire.

Les troupes du 11ᵉ BATCAM étaient placées sous le commandement du Lieutenant-Colonel KENNE TCHINDA Valère Martial, qui a conduit l’unité avec rigueur, discipline et professionnalisme tout au long de la mission.

S’adressant directement aux soldats, le ministre a exhorté les Casques bleus à faire de l’expérience acquise un capital utile au service de leurs unités et de leurs camarades, à demeurer des artisans de paix, des modèles de discipline et des vecteurs de cohésion nationale.

La cérémonie s’est achevée dans une atmosphère de fierté nationale, marquée par un message fort en faveur de la coopération internationale et de la solidarité entre les peuples, réaffirmant l’engagement constant du Cameroun au service de la paix mondiale.

