Camer.be
Djaili Amadou Amal reçoit la Légion d'Honneur : un prix pour la littérature et les droits des femmes
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Djaili Amadou Amal reçoit la Légion d'Honneur : un prix pour la littérature et les droits des femmes :: CAMEROON

La littérature et l’engagement ont été officiellement salués par la France au Cameroun. Ce 2 février 2026, l’écrivaine Djaili Amadou Amal a été élevée au rang de Chevalier de la Légion d'Honneur lors d'une cérémonie officielle à Yaoundé. Les insignes lui ont été remis par l'ambassadeur de France, Sylvain Riquier, matérialisant un décret présidentiel signé par Emmanuel Macron en juillet 2025. Cette distinction honorifique récompense à la fois l'œuvre littéraire de l'auteure et son combat pour l'émancipation féminine.

Une reconnaissance aux motifs explicites

Le décret présidentiel ne laisse planer aucun doute sur les raisons de cette haute distinction. Il cite explicitement « l’incroyable richesse » de son œuvre littéraire et son « engagement sans faille dans la défense et la promotion des droits des femmes ». Cette double mention est cruciale. Elle consacre Djaili Amadou Amal non seulement comme une voix majeure de la littérature africaine contemporaine, mais aussi comme une défenseure des droits des femmes dont l'action dépasse le cadre des livres pour inclure un militantisme associatif concret. Son roman "Les Impatientes", finaliste du Prix Goncourt et lauréat du Prix Goncourt des Lycéens en 2020, a porté avec une force inédite la condition des femmes camerounaises et sahéliennes sur la scène littéraire internationale.

Entre diplomatie culturelle et symbole fort

La cérémonie, présidée par l'ambassadeur de France, s'inscrit dans le cadre des relations franco-camerounaises. Cet événement culturel et diplomatique permet à Paris de mettre en avant des valeurs partagées tout en honorant une personnalité de la société civile profondément respectée. Pour le Cameroun, c'est la reconnaissance du rayonnement d'une de ses intellectuelles les plus influentes. Au-delà des protocoles, cette décoration adresse un message puissant à toutes les femmes engagées par la plume ou l'action sur le continent. Elle prouve que leur voix est entendue et que leur combat a une résonance internationale. Dans une région où la parole des femmes reste souvent contrainte, une telle reconnaissance depuis l'étranger peut-elle leur offrir une protection symbolique et amplifier leur impact ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Litterature #DjailiAmadouAmal #LegiondHonneur #DroitsDesFemmes #Culture #France #Distinction #EmmanuelMacron #Engagement

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Djaili Amadou Amal reçoit la Légion d'Honneur : un prix pour la littérature et les droits des femmes
Garoua passe au vert : la révolution des bus électriques est en marche
Accident grave sur l’axe Douala-Yaoundé : le chauffeur d’un bus Princesse grièvement blessé
Affaire Brand Kamga : plus de 10 jours d'arbitraire dans l'enfer de Kondengui
L’arbitrage de Paul Biya attendu dans le conflit ouvert entre la Présidence et le Gouvernement
Tragédie à Zebe : un grave accident endeuille le département du Mayo-Danay
L’importance du Français et l’Anglais comme langues commerciale chez STARTIMES
The Unraveling Grip on how France's Covert War in the Sahel is Failing
Jean-Claude Shanda Tonme s’indigne face au décès de Bandolo Manga Marie
Douala : un couple de mariés agressé et séquestré le jour de leur union
La mort d’un ouvrier met en lumière l’impunité des géants du BTP
Stade d'Olembé : les 163 milliards de l'oubli et de l'impunité
Devenez Rédacteur

Les + récents

21:14
Djaili Amadou Amal reçoit la Légion d'Honneur : un prix pour la littérature et les droits des femmes

Djaili Amadou Amal reçoit la Légion d'Honneur : un prix pour la littérature et les droits des femmes
19:24
Cameroun 2026 : le silence stratégique du parti au pouvoir avant le scrutin

Cameroun 2026 : le silence stratégique du parti au pouvoir avant le scrutin
18:15
La Russie accuse Macron de préparer l'élimination de dirigeants africains

La Russie accuse Macron de préparer l'élimination de dirigeants africains
14:56
Chaleur humaine par grand froid chez les Perles Ekang

Chaleur humaine par grand froid chez les Perles Ekang
13:58
Garoua passe au vert : la révolution des bus électriques est en marche

Garoua passe au vert : la révolution des bus électriques est en marche

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo