Djaili Amadou Amal reçoit la Légion d'Honneur : un prix pour la littérature et les droits des femmes

La littérature et l’engagement ont été officiellement salués par la France au Cameroun. Ce 2 février 2026, l’écrivaine Djaili Amadou Amal a été élevée au rang de Chevalier de la Légion d'Honneur lors d'une cérémonie officielle à Yaoundé. Les insignes lui ont été remis par l'ambassadeur de France, Sylvain Riquier, matérialisant un décret présidentiel signé par Emmanuel Macron en juillet 2025. Cette distinction honorifique récompense à la fois l'œuvre littéraire de l'auteure et son combat pour l'émancipation féminine.

Une reconnaissance aux motifs explicites

Le décret présidentiel ne laisse planer aucun doute sur les raisons de cette haute distinction. Il cite explicitement « l’incroyable richesse » de son œuvre littéraire et son « engagement sans faille dans la défense et la promotion des droits des femmes ». Cette double mention est cruciale. Elle consacre Djaili Amadou Amal non seulement comme une voix majeure de la littérature africaine contemporaine, mais aussi comme une défenseure des droits des femmes dont l'action dépasse le cadre des livres pour inclure un militantisme associatif concret. Son roman "Les Impatientes", finaliste du Prix Goncourt et lauréat du Prix Goncourt des Lycéens en 2020, a porté avec une force inédite la condition des femmes camerounaises et sahéliennes sur la scène littéraire internationale.

Entre diplomatie culturelle et symbole fort

La cérémonie, présidée par l'ambassadeur de France, s'inscrit dans le cadre des relations franco-camerounaises. Cet événement culturel et diplomatique permet à Paris de mettre en avant des valeurs partagées tout en honorant une personnalité de la société civile profondément respectée. Pour le Cameroun, c'est la reconnaissance du rayonnement d'une de ses intellectuelles les plus influentes. Au-delà des protocoles, cette décoration adresse un message puissant à toutes les femmes engagées par la plume ou l'action sur le continent. Elle prouve que leur voix est entendue et que leur combat a une résonance internationale. Dans une région où la parole des femmes reste souvent contrainte, une telle reconnaissance depuis l'étranger peut-elle leur offrir une protection symbolique et amplifier leur impact ?

