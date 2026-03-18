CAMEROUN :: Félicitations patriotiques de Shanda Tonme à l'Honorable Datouo Théodore :: CAMEROON

Honorable Datouo Théodore, Quatrième vice-président de l’Assemblée nationale du Cameroun, Président du Comité de coordination des travaux de la construction du nouveau Palais de l’Assemblée nationale du Cameroun, Représentant délégué du Maître d’ouvrage. Félicitations fraternelles et patriotiques

Monsieur le Vice-Président,

Vous m’avez fait l’honneur exceptionnel, en accord avec le très honorable président Cavayé Yuéguié Djibril, de me permettre d’assister ce jour, samedi 30 novembre 2024 en tant qu’invité spécial, à la cérémonie somptueuse et riche en couleurs, de remise solennelle des clés du nouveau palais de l’assemblée nationale du Cameroun, fruit de la coopération entre notre pays et la république populaire de Chine, fruit par ailleurs, d’une diplomatie plurielle, ouverte, diversifiée, patiente et constructive.

En témoin privilégié, avec une casquette multidimensionnelle, je voudrais ici vous dire combien j’ai été gagné par une émotion indescriptible, devant la beauté, la candeur, la finesse et l’extraordinaire expression pratique de ce complexe de rêve. Permettez que je vous rende un hommage somme toute mérité, tant le déploiement de votre communication, renseigne sur les efforts, les énergies, les volontés et les exploits à la fois techniques, politiques et diplomatiques, grâce auxquels, cette réalisation a été possible.

Vous ayant côtoyé à divers titres durant ces années de travail, je me constitue encore mieux témoin, des nuits sans sommeil, des courses aux aéroports, des sacrifices divers y compris familiaux, qui ont marqué votre vie le long du parcours, avec plus d’une trentaine de déplacements en Chine.

Mais plus que la loyauté et l’ardeur du président du Comité de coordination et du maître d’ouvrage délégué réunies dans votre statut, ce sont le triomphe de la parole donnée, du timing et de la concrétisation du projet qui soulèvent les foules de félicitations, et condensent l’admiration. Nous avons plutôt été habitués à des projets qui ne finissent jamais, qui finissent péniblement, et surtout qui ne finissent jamais à temps ni dans les enveloppes prévues. Le projet du nouveau palais de l’assemblée nationale constitue ainsi, une exception. Je ne veux pour mémoire que les cas de l’autoroute Yaoundé – Nsimalen ou encore Yaoundé – Douala, sans parler des douleurs de nos stades de la CAN.

Enfin, au-delà de mes pensées et appréhensions sur les DONS, les AIDES et autres, je vous exprime mon bonheur de vivre avec autant d’intensité et de réalisme, comme l’ont souligné le très honorable président de l’assemblée nationale du Cameroun ainsi que son hôte Chinois, une éloquente démonstration de la coopération sud-sud. C’est le moteur incontestable par ailleurs chargé d’espoirs pour les peuples, d’un nouveau monde, un monde multipolaire débarrassé des impérialismes de la pensée unique, et offrant des perspectives bénéfiques pour toute l’humanité. C’est en cela que la réalisation de ce joyaux architectural au cœur de la capitale camerounaise est perçue comme un symbole, et c’est le sentiment partagé par la quasi-totalité de l’assistance, laquelle, du cœur, de l’esprit et du geste, a longuement applaudi à l’écoute des communications.

« Un seul mot, continuez, dixit un célèbre et vénérable contemporain./.

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