Rev. Paul ZANG : RENVERSER LES AUTELS BÂTIS CHEZ LES MARABOUTS UNE FAMILLE DÉNONCE
CAMEROUN :: RéLIGION

CAMEROUN :: Rev. Paul ZANG : RENVERSER LES AUTELS BÂTIS CHEZ LES MARABOUTS UNE FAMILLE DÉNONCE :: CAMEROON

Aucun pasteur ne peut vous délivrer si JÉSUS ne vous a pas validé, cette phrase résume la profondeur du message délivré le 1er mars dernier  par l'homme de Dieu le Rev. Paul ZANG surintendant des Églises Chapelle de la Grâce.

En effet, l'église chapelle de la grâce a amorcé depuis deux semaines déjà selon la révélation de l'homme de Dieu le Rev. Paul ZANG les batailles contre les mystères du térébinthe: dénoncer les pratiques faites chez les marabouts, les féticheurs.

Certes, les marabouts ont la puissance mais leurs puissances ont des lourdes conséquences sur nos vies et celle de nos familles. C'est à ce niveau que surgit les réclamations.

Pour en découdre avec ça, la solution n’est pas la prière : c’est JÉSUS. 

Ainsi, accepter Jésus c’est renoncer et se déconnecter de la religion et des pratiques. 

Il est capital de savoir que la délivrance commence par la nouvelle naissance. Pour être délivré (e), il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur, car c’est lui qui délivre.
    
La prière, les pasteurs ne sont pas des fétiches;  prier sans avoir Jesus comme base rend cette prière néant. Aussi, aucune offrande ne peut être validée par Jesus si nous ne marchons  pas avec lui.
    
Selon le Rev.Paul ZANG Les chrétiens doivent arrêter les batailles des religions ,aucune religion n’est la porte du salut , aucun homme encore moins un pasteur ou un prêtre. 

La seule porte c’est JÉSUS , d'après JEAN 10 : 9 

Après le témoignage glaçant de cette famille qui a décidé de dénoncer ces pratiques , il en ressort que chaque sacrifice effectué chez un féticheur nous connectera  à un autel qui nous réclamera plutard nous et nos familles. Or, si nous voulons que l’autel de Dieu parle en notre faveur, nous devons accepter le sacrifice de Jésus à la croix.

Extrait de dénonciation faite par cette famille pendant le culte du 1er mars 2026 sélectionné par notre reporter Myriam Zouga

 

