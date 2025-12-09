Une stratégique pour le développement des compétences industrielles AGL Cameroun et UCAC-ICAM :: CAMEROON

Une convention de partenariat a été signée entre les deux structures. Renforçant ainsi son engagement en faveur de la formation et de l’insertion professionnelle des jeunes talents. La cérémonie de signature s’est tenue en présence de Thibaut LAME, Directeur Général d’AGL Cameroun et de Martial ADIANG, Directeur de l’Institut UCAC-ICAM.

Ce partenariat, d’une durée 4 ans renouvelable, vise à favoriser l’intégration des étudiants dans le monde professionnel à travers un accompagnement structuré, des stages d’apprentissage, et une collaboration étroite dans la conception des cursus pédagogiques. AGL Cameroun apportera son expertise métier aux étudiants et enseignants-chercheurs, contribuant ainsi à l’enrichissement académique et technique des formations proposées par l’Institut.

Ces initiatives permettront aux étudiants de se confronter aux réalités du terrain, d’affiner leurs compétences et de mieux se préparer aux exigences du marché de l’emploi. Dans le cadre de cette collaboration, plusieurs actions concrètes seront mises en œuvre Organisation de rencontres sur le campus pour présenter les métiers d’AGL Mise en place de mini forums de recrutement pour proposer des offres d’apprentissage et d’emploi Visites d’entreprise pour les étudiants de l’UCAC-ICAM Participation aux tables rondes métiers et conférences thématiques Accueil des étudiants en stage d’apprentissage ingénieur

Pour Martial ADIANG, Directeur de l’Institut UCAC ICAM du Cameroun « C’est avec une immense satisfaction que nous accueillons la signature de ce partenariat stratégique avec AGL Cameroun. Cette convention marque une étape importante dans notre mission de former des ingénieurs et des cadres capables de répondre aux défis industriels et économiques du pays. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir compter sur l’expertise d’AGL Cameroun, qui apportera une valeur ajoutée considérable à nos étudiants et enseignants‑chercheurs. Grâce à cette collaboration, nos jeunes talents bénéficieront d’un accompagnement structuré, de stages de qualité et d’une immersion concrète dans le monde professionnel ».

Bien plus et pour Thibaut LAME, Directeur Général AGL Cameroun « En accédant aux infrastructures d’AGL à travers les stages d’apprentissage, les jeunes étudiants sont confrontés aux problématiques réelles d’entreprise. Ce qui permet d’affûter leur formation, de développer des compétences spécifiques au milieu professionnel et de les aguerrir pour les opportunités d’emploi futures. Ce partenariat exemplaire illustre la volonté commune des deux institutions de contribuer activement au développement du capital humain au Cameroun »

Pour en savoir plus, L’institut UCAC-ICAM offre des formations en lien avec les métiers d’AGL et dont la qualité est de notoriété sur la place académique.

Le Groupe AGL a vocation à soutenir et développer des actions de mécénat favorisant des initiatives durables pour le bien-être des communautés et de la préservation de notre environnement. Notre axe prioritaire est le soutien à la jeunesse à travers l’Education.

