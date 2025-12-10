Camer.be
Maroua : 32 millions en faux billets saisis par la gendarmerie, un réseau transfrontalier démantelé
La gendarmerie territoriale de Maroua a porté un coup retentissant à la contrefaçon de monnaie le 9 novembre 2025, mettant en lumière l'ampleur d'un trafic qui menace l'intégrité de l'économie sous-régionale. Lors d’une perquisition ciblée, les forces de l'ordre ont saisi une somme colossale de 32,5 millions de FCFA en faux billets, dissimulés au domicile d’un individu, Mohamadou Bello, présenté comme le principal suspect. Cette action d'éclat révèle un réseau criminel transfrontalier particulièrement bien organisé et actif.

L'ampleur de la fabrication illégale est soulignée par les éléments retrouvés chez le suspect, qui détenait également 9 300 nairas ainsi qu'une imprimante spécialisée. Selon les premiers éléments de l’enquête de gendarmerie, le faussaire parvenait à reproduire près de 2 millions de FCFA de faux billets, réalisant un bénéfice personnel estimé à 250 000 FCFA par opération, avant d'injecter frauduleusement ces coupures dans les circuits commerciaux. Ce qui rend cette affaire encore plus alarmante est l'étendue géographique du réseau, avec des complices identifiés et des ramifications s’étendant au-delà du Cameroun, notamment au Nigeria et au Tchad. Une telle organisation structurée et implantée dans la sous-région met en péril la stabilité des transactions et la confiance des consommateurs de la zone CEMAC.

Face à cette menace qui s’intensifie traditionnellement à l’approche des fêtes de fin d’année, période de forte activité commerciale et de vulnérabilité accrue, le colonel Mohamadou Youssoupha, commandant de la Légion de gendarmerie du Diamaré, a lancé un appel vibrant. Il a exhorté les populations et plus particulièrement les commerçants de la région de l’Extrême-Nord à redoubler de vigilance dans toutes leurs transactions financières.

En réponse à cette vague de fausse monnaie, les autorités ont promis un renforcement drastique des contrôles de sécurité. L'objectif est double : neutraliser toute tentative de diffusion de ces billets frauduleux et protéger les honnêtes citoyens et l'économie locale contre la déstabilisation engendrée par ce trafic international. Les efforts conjoints de la Gendarmerie et d'Interpol, souvent sollicitée dans ce type de dossier, sont désormais cruciaux pour démanteler l'intégralité de ce réseau.

