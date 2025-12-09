Camer.be
Mutengene dans le noir:La protestation contre Eneo expose l'urgence de la restructuration électrique
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Mutengene dans le noir:La protestation contre Eneo expose l'urgence de la restructuration électrique :: CAMEROON

La ville de Mutengene est devenue le symbole brûlant de la crise énergétique qui secoue le Cameroun. Ce matin, la population, excédée par une coupure de courant qui dure depuis près de neuf mois, est descendue dans la rue pour exprimer son désespoir. Cette manifestation citoyenne, qui a entraîné la fermeture des commerces et une paralysie des activités quotidiennes, met directement en lumière l'écart criant entre les promesses de l'entreprise Eneo et la réalité du service sur le terrain. Les résidents, pris en otage par une obscurité prolongée, exigent des mesures immédiates et concrètes pour rétablir l'électricité.

La colère des habitants de Mutengene est d'autant plus vive qu'elle intervient en plein contexte de changements majeurs dans le secteur. Récemment, l'État du Cameroun a procédé au rachat des parts détenues par le fonds britannique Actis pour reprendre le contrôle majoritaire d'Eneo, marquant une volonté affichée de relancer l'entreprise et de stabiliser le réseau électrique national. Cette restructuration majeure, qui s'est concrétisée par le rachat de 95% du capital pour 78 milliards de FCFA, vise à assainir la situation financière de l'opérateur, notamment en s'attaquant au lourd fardeau des dettes cumulées et aux impayés. 

Cependant, pour les foyers de Mutengene, ces annonces politiques ne se traduisent par aucune amélioration tangible. La panne qui les affecte depuis de longs mois témoigne de la vétusté persistante des infrastructures de distribution et de l'urgence d'un plan d'investissement ciblé sur le terrain.

L'État, désormais aux commandes, est confronté à une pression sociale intense. Les protestations publiques soulignent que les défis dépassent la simple question de la gouvernance ou de la dette. Ils sont intimement liés aux difficultés de transport d'énergie, à la surcharge des transformateurs de SONATREL et au déficit résiduel de production. Le gouvernement est appelé à fournir un calendrier précis des travaux et à démontrer que la reprise de contrôle ne sera pas un simple transfert de déséquilibres, mais le point de départ d'une véritable modernisation des services pour l'ensemble des consommateurs camerounais. L'issue de la crise de Mutengene servira de baromètre à la réussite du plan de redressement de l'électricité.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Eneo #CoupureElectricite #Mutengene #Energie #CriseEnergetique #SecteurElectrique

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Mutengene dans le noir:La protestation contre Eneo expose l'urgence de la restructuration électrique
Une stratégique pour le développement des compétences industrielles AGL Cameroun et UCAC-ICAM
Miss ronde 2025 : Dix candidates en finale
Marie Blanche Ngono Minkala : Une lumière pour le peuple ekang et pour le Cameroun
Comment favoriser l’innovation pour relever les défis numériques avec Orange Summer Challenge
Un gendarme arrêté à Ebolowa après un appel à la grève des militaires
Garoua passe au vert avec son premier bus électrique
La gendarmerie en crise face aux scandales de corruption et de violences
Les Centrafricains condamnent la France pour sa propagande LGBT dans leur pays
Royal Airways ouvre une nouvelle ère du transport aérien entre le Tchad et le Cameroun
Bokito : une élève arrêtée pour le meurtre de son nouveau-né
Camille Letmand Mispa : « Les femmes ne sont plus incompétentes »
Devenez Rédacteur

Les + récents

12:36
Gbagbo exige la vérité à la CPI : Acquittement contesté et avenir de la justice en Côte d'Ivoire

Gbagbo exige la vérité à la CPI : Acquittement contesté et avenir de la justice en Côte d'Ivoire
12:15
Mutengene dans le noir:La protestation contre Eneo expose l'urgence de la restructuration électrique

Mutengene dans le noir:La protestation contre Eneo expose l'urgence de la restructuration électrique
11:51
Eto’o défend Enganamouit face à Ayissi dans un vif échange sur le football féminin

Eto’o défend Enganamouit face à Ayissi dans un vif échange sur le football féminin
11:35
CAN 2025 : Pagou assume ses choix et tranche dans le vif des Lions

CAN 2025 : Pagou assume ses choix et tranche dans le vif des Lions
11:13
Ultimatum des bailleurs : la corruption met en péril les financements du Cameroun

Ultimatum des bailleurs : la corruption met en péril les financements du Cameroun

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo