La ville de Mutengene est devenue le symbole brûlant de la crise énergétique qui secoue le Cameroun. Ce matin, la population, excédée par une coupure de courant qui dure depuis près de neuf mois, est descendue dans la rue pour exprimer son désespoir. Cette manifestation citoyenne, qui a entraîné la fermeture des commerces et une paralysie des activités quotidiennes, met directement en lumière l'écart criant entre les promesses de l'entreprise Eneo et la réalité du service sur le terrain. Les résidents, pris en otage par une obscurité prolongée, exigent des mesures immédiates et concrètes pour rétablir l'électricité.

La colère des habitants de Mutengene est d'autant plus vive qu'elle intervient en plein contexte de changements majeurs dans le secteur. Récemment, l'État du Cameroun a procédé au rachat des parts détenues par le fonds britannique Actis pour reprendre le contrôle majoritaire d'Eneo, marquant une volonté affichée de relancer l'entreprise et de stabiliser le réseau électrique national. Cette restructuration majeure, qui s'est concrétisée par le rachat de 95% du capital pour 78 milliards de FCFA, vise à assainir la situation financière de l'opérateur, notamment en s'attaquant au lourd fardeau des dettes cumulées et aux impayés.

Cependant, pour les foyers de Mutengene, ces annonces politiques ne se traduisent par aucune amélioration tangible. La panne qui les affecte depuis de longs mois témoigne de la vétusté persistante des infrastructures de distribution et de l'urgence d'un plan d'investissement ciblé sur le terrain.

L'État, désormais aux commandes, est confronté à une pression sociale intense. Les protestations publiques soulignent que les défis dépassent la simple question de la gouvernance ou de la dette. Ils sont intimement liés aux difficultés de transport d'énergie, à la surcharge des transformateurs de SONATREL et au déficit résiduel de production. Le gouvernement est appelé à fournir un calendrier précis des travaux et à démontrer que la reprise de contrôle ne sera pas un simple transfert de déséquilibres, mais le point de départ d'une véritable modernisation des services pour l'ensemble des consommateurs camerounais. L'issue de la crise de Mutengene servira de baromètre à la réussite du plan de redressement de l'électricité.

