Camer.be
Bangoulap Tour: Au commencement , une randonnée sportive et touristique
CAMEROUN :: SPORT

CAMEROUN :: Bangoulap Tour: Au commencement , une randonnée sportive et touristique :: CAMEROON

Cette marche permet de découvrir la vivacité et la diversité du patrimoine matériel et immatériel de ce groupement du département du Nde. 

Jean-Marc Châtaigner, Chef de la délégation de l’Union Européenne au Cameroun et en Guinée Equatorial, a laissé sa veste pour s’habiller en mode sport de samedi 29 novembre 2025. 

Vêtu d’un pantalon survêtement et d’un Tee-shirt de couleur bleu estampillé Bangoulap Tour, le diplomate accrédité à Yaoundé et à Malabo, a parcouru de nombreux kilomètres à pied dans le village Bangoulap, situé dans la commune de Bangangté à l’Ouest. 

La chefferie supérieure Bangoulap et plusieurs sites touristiques de la localité ne constituent plus des secrets pour Jean-Marc Châtaigner et nombreux autres participants à cette randonnée. « C’est un rendez-vous artistique et culturel majeur, rythmé par des animations variées, des performances, des échanges et la présence de nombreuses personnalités. Ensemble, nous parcourons les collines verdoyantes de Bangoulap, tout en découvrant la richesse vestimentaire, culinaire et traditionnelle des peuples du Ndé », explique Guy Wandji Nkuimy, le promoteur de cet événement.

En effet, Bangoulap a accueilli, le samedi 29 novembre 2025, les randonneurs du monde entier pour la 11ᵉ édition de Bangoulap Tour, qui s’est tenu  du 28 au 30 novembre 2025 sous le thème : « Le numérique et l’IA au cœur de la valorisation du patrimoine local ».

Le parrainage de cette 11ème édition a été assuré conjointement  par l’Union européenne et l’UNESCO. 

Il a  marqué, selon son promoteur, «  une étape décisive pour cet événement culturel et touristique, dont l’ambition est de contribuer à sortir l’Afrique de la pauvreté grâce aux opportunités offertes par le numérique et l’intelligence artificielle. »

Et Guy Wandji, promoteur de ce concept de préciser :"La cimuda aura un atelier d’IA qui aidera à créer de nouveaux songs par le mélange de songs d’origines différentes… la mode est au métissage…" 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Bangoulaptour #Sport #PeuplesduNdé #Evénementculturelettouristique #Cameroun

Lire aussi dans la rubrique SPORT

RENCONTRE SECRETE DES LIONS ECARTES : LA PARTIE NE FAIT QUE COMMENCER
Bangoulap Tour: Au commencement , une randonnée sportive et touristique
MOUELLE KOMBI, ETO’O FILS ET MARC BRYS : LE NAUFRAGE D’UNE INSTITUTION
Samuel Eto'o vs Marc Brys : le limogeage choc qui plonge le Cameroun dans la crise avant la CAN
The best Formula 1 debuts ever
Lille OSC défie Olympique Marseille en Ligue 1
David Pagou, Le Nouveau Sélectionneur des lions indomptables, Promet Discipline et Joie
FECAFOOT : REFLEXION SUR L’ELECTION D’ETO’O FILS ET LA DIGNITE DU MINISTRE MOUELLE KOMBI
Samuel Eto’o réélu : « Le Cameroun au-dessus de tout » pour son deuxième mandat
Samuel Eto'o Plébiscité : Son 2e Mandat Sécurise la FECAFOOT Malgré l'Opposition du MINSEP
Victoire Juridique pour Eto'o : L'Assemblée Générale de la FECAFOOT est Confirmée Légale
Eto’o et le statut extracommunautaire au Barça : la confusion de nationalité enfin clarifiée
Devenez Rédacteur

Les + récents

09:27
Un homme en uniforme interpellé dans une chambre d'enfants

Un homme en uniforme interpellé dans une chambre d'enfants
09:17
DEMOCRATIE CAMEROUNAISE : L’ECRIVAIN EUGENE EBODE REND SA MEDAILLE AU GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS

DEMOCRATIE CAMEROUNAISE : L’ECRIVAIN EUGENE EBODE REND SA MEDAILLE AU GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS
09:07
RENCONTRE SECRETE DES LIONS ECARTES : LA PARTIE NE FAIT QUE COMMENCER

RENCONTRE SECRETE DES LIONS ECARTES : LA PARTIE NE FAIT QUE COMMENCER
07:07
Décès d’Anicet Ekane : La réponse du Dr Vincent Sosthène Fouda au ministre Jean de Dieu Momo

Décès d’Anicet Ekane : La réponse du Dr Vincent Sosthène Fouda au ministre Jean de Dieu Momo
06:50
Bangoulap Tour: Au commencement , une randonnée sportive et touristique

Bangoulap Tour: Au commencement , une randonnée sportive et touristique

SPORT :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo