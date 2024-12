CAMEROUN :: Sally Nyolo transmet son héritage artistique au cours d'un concert exceptionnel le 14 décembre :: CAMEROON

La chanteuse , conteuse , comédienne et auteure du titre à succès "Tam-tam" sorti en 1996 revient après une longue carrière glané à l'international avec un nouveau projet intitulé " Un soir au coin du feu". C'est l'essence même de la rencontre presse tenue ce 9 décembre au musée ethnographique et d'histoire des peuples de la forêt situé dans la capitale politique du Cameroun , Yaoundé.

La natif d'Eyeng- Meyong , petit village situé au Centre du Cameroun dans le département de la Lekié "Sally Nyolo" n'as pas pris une ride , malgré le poids de l'âge , son sourire déchirant le visage , elle est restée authentique et jalouse de sa tradition de part son mode vestimentaire. Ce 9 décembre , elle décide enfin de dévoiler aux yeux du monde ce concert exceptionnel qui porte le nom éponyme " Héritages" derrière la cuisine sacrée des peuples de la forêt , l'un des compartiments far qui meuble le musée ethnographique et d'histoire des peuples de la forêt. Le choix de ce lieu n'est pas fait au hasard, son authenticité musicale jalonné des savoirs et transmission ancestrales avec besoin de se ressourcer dans ce haut lieu de la culture afin que cette dernière puise puiser et creuser dans sa riche et immense bibliothèque artistique les éléments nécessaires qui lui permettront de présenter le projet "Héritages.

C'est sous le regard bien veillant d'une autre icône cette fois si dans le domaine du journalisme invité à ce panel d'échange Marie-Roger Biloa que les contours de ce projet ont été finalement dévoilé aux Hommes de média.

Précisons tout d'abord, le 25 novembre dernier à Paris Sally Nyolo reçois "le Grand Prix SACEM 2024 du répertoire jeune public" pour sa collection de contes musicaux et transmédia « un soir au coin du feu».

Ce concert mémorable qu'elle s'apprête à offrir le 14 décembre prochain dès 19 heures au Palais des Congrès de Yaoundé gravite autour de la parution de cette collection qui rend hommage au rôle que joue la femme , mère de l'humanité dans la transmission de la culture et la fabrication des richesses.

Cependant, elle partagera la scène avec des invités de différentes générations autour de ces différentes chansons légendaires , interprétés avec son orchestre d'où le nom de baptême "Héritages".

La lauréate du prix RFI Découvertes en 1997 , Sally Soleïnie Nyolo de son vrai nom , promène depuis l'âge de 13 ans les mélopées de son bikutsi aux quatres coins de la planète, véritable conteuse, ambassadrice des causes sociales, elle fait voyager son public dans la magie des forêts de l'Afrique Centrale. À ce sujet, elle a porté sur les scènes internationales des instruments de l'Afrique Centrale tels que "le Mvet, les calebasses, le kass-kass, le Nkul" . Sally Nyolo décide donc ce 14 décembre «il est temps pour moi de transmettre cet héritage dans ma terre natale le Cameroun afin que la jeune génération s'en inspire».

Malgré son agenda surchargé en 2025, avec des concerts live déjà calé du côté de la France , l'artiste Sally Nyolo retournera sur les scènes pour défendre ce patrimoine " Héritages"en Afrique de l'Est, l'Ouest , Centrale tels ont été les dernières paroles de cette digne fille Eton ce 9 décembre dans sa jolie robe noire , portant fièrement autour de son cou ,son collier en bois réalisé par julienne Efoa ; son sac tissé à la main , au pas de course pour rejoindre sa séance de répétition qu'elle décide de quitter avec l'onction de ses ancêtres le musée ethnographique d'histoire des peuples de la forêt avec le sentiment d'avoir fait le premier pas...