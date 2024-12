CAMEROUN :: camer.be RECOIT YOLANDE BODIONG :: CAMEROON

C’est une figure éminente de la communication que camer.be a l’honneur de rencontrer aujourd’hui : Madame Yolande Bodiong. Au cours d’un entretien à bâtons rompus, elle se livre avec une sincérité touchante sur notre plateforme, partageant avec générosité un pan de son parcours de vie. Un échange riche et captivant auquel nous vous invitons à vous laisser emporter.

Bonjour Madame Yolande Bodiong, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd’hui pour parler de la Journée mondiale des violences faites aux femmes. Avant d’aborder ce sujet, pourriez-vous vous présenter et partager avec les lecteurs de camer.be votre parcours scolaire et professionnel ?

Merci de l’opportunité que vous me donnez de m’exprimer sur ce fléau. Je suis Madame Yolande Bodiong, je suis une camerounaise. J’ai fait toutes mes études de la maternelle jusqu’à l’obtention du MBA A L’ESSEC de Douala au Cameroun. Tour à tour CES cité verte, lycée général Leclerc, Lycée Nkoldongo, ITI Douala( Institut des technologies de l’information option marketing et communication( obtention BTS). De 1997 à 2008 j’ai été hôtesse de l’air à Cameroon Airlines, défunte compagnie aérienne nationale après un concours lancé par la compagnie en 1996.

Après la fermeture j’ai créé ma première entreprise audiovisuelle OPTIONS qui a produit l’émission ENGRENAGE diffusée sur Canal 2 International entre 2009 et 2010. En 2011, je mets la clé sous le paillasson et postule dans la nouvelle compagnie Camair-CO. J’y reste de janvier 2011 à juillet 2012 comme directrice de la communication, avant de démissionner pour créer MARABOO agence spécialisée dans la communication audiovisuelle et les relations publiques.( production Ktapult, Sacrés parents, 8 pour un defi) , Depuis 2023 Maraboo organisé le Salon International de L’Audiovisuel du Cameroun. Les Cameroon television awards, le 8 des femmes avec le concept Bankable woman. En 2018. Lancement de SUN+TV spécialisée divertissement sur le Web et depuis mars 2024 la chaîne est sur les bouquets Canal+.

Commençons par où il faille commencer, dites nous pourquoi les femmes sont-elles victimes de violence des hommes au cours de leur vie ?

Comment voulez-vous que j’y apporte une réponse? Rien ne pourrai l’expliquer. A moins que les hommes d’aujourd’hui ne mettent en pratique ce qu’ils ont vu ou vécu dans leur enfance. On dit bien que l’enfant est le père de l’homme. En Afrique en particulier la femme a toujours été prise comme un objet soumis à l’homme, qui aurait tous les droits sur elle, donc à qui tout est permis. Rien ne justifie ces violences subies par les femmes.

Avez-vous déjà personnellement subi les cas de violences de la part de votre conjoint ?

Non pas du tout. Je suis une femme de dialogue et mon conjoint également.

Selon vous, quelle est l’ampleur actuelle des violences faites aux femmes dans notre société ? Quels types de violences observez-vous le plus fréquemment ?

Il y a une telle recrudescence de violences à l’endroit des femmes qu’on se demande ce qui se passe. On ne sait pas si ce sont les hommes qui sont devenus plus violents ou ce sont les langues qui se délient désormais chez les femmes avec les réseaux sociaux. Quoiqu’il en soit l’heure est grave. Avec les réseaux sociaux il y a de plus en plus une diversité de formes de violences. Physiques, psychologiques avec les chantages, le harcèlement et autres. Il faut agir

Quels sont, selon vous, les principaux facteurs sociaux, économiques ou culturels qui contribuent à perpétuer ces violences ?

Nos sociétés sont trop patriarchales, la loi du silence imposée dans les familles, le poids du mariage à tout prix pour arracher le respect de la société poussent les femmes à supporter toutes ces violences. La liste n’est pas exhaustive…

Quels dispositifs d’accompagnement ou de soutien sont actuellement disponibles pour les victimes ?

Je pense que l’Etat a travers le ministère de la promotion de la femme et de la famille œuvre dans la sensibilisation et l’autonomisation de la la femme. Par ailleurs le recrudescence des coachs et conseillers matrimoniaux, avec des cellules d’écoute et dénonciation anonyme contribuent à limiter ces violences.

Quel message aimeriez-vous adresser aux femmes qui sont confrontées à des violences ?

Il ne faut plus se taire. Brisez le silence. Ne pas en avoir honte. Choisissez de vivre au lieu de subir en silence et mourir. Et comment voyez-vous l’évolution de la lutte contre ces violences dans les années à venir ? Plus on ira vers l’éducation de la jeune fille, l’éducation des jeunes garçons à la non violence et l’autonomisation de la femme, moins les violences règneront.