AFRIQUE :: GPS PHOTOGRAPHE : Sacré meilleur photographe aux Oscars de la photographie africaine à Lomé, Togo

C’est avec une distinction d’envergure que Claude SINA, plus connu sous le pseudonyme de GPS, s’inscrit dans la légende de la photographie africaine. Sacré meilleur photographe lors des prestigieux Oscars de la photographie africaine à Lomé, Togo, il n’a malheureusement pu assister à cette consécration en personne. C’est donc la très distinguée Docteur Mimi Nkewpo, venue spécialement du New Jersey, qui a fièrement représenté ce maître de l’image, témoignant de l’importance de cette reconnaissance obtenue après dix années de dévouement au service de la diaspora africaine.



Claude SINA est un homme discret qui exerce son métier avec passion. Avant de devenir photographe, il a d'abord été un fervent amoureux de la culture. Il faisait d'ailleurs partie de la première troupe de danseurs de Benskin à Paris, un art qui l’a progressivement conduit à une autre vocation : l’image.



Animé par une soif d’excellence, il s’est donné les moyens d’acquérir les meilleurs équipements disponibles en France, lançant ainsi une carrière prometteuse. Paris fut son point de départ. Puis vinrent la province, l’Europe, et enfin l’Amérique. Sa réussite ne doit rien au hasard : seul son talent a fait parler de lui, ce fils de New-Bell, un aventurier que l’humilité et l’abnégation ont porté vers les sommets.



Avec tact et intelligence, GPS a su évoluer sans jamais perdre de vue ses objectifs. Preuve de sa vision globale, il a ouvert une antenne GPS au Cameroun, consolidant ainsi sa présence sur le continent. C’est dans cet esprit de conquête qu’il reçoit aujourd’hui cette nouvelle distinction venue de Lomé, un prix qui célèbre non seulement son talent mais aussi le rayonnement d’un artiste africain adopté par Paris et devenu une véritable fierté pour tout un continent.



Pour Claude SINA, la photographie n’est pas un simple métier. Elle est une extension de lui-même, un art qui lui colle à la peau. Et c’est avec une émotion palpable qu’il brandit ce trophée arraché de haute lutte au Togo, symbole d’une reconnaissance méritée après des années de travail acharné.



Bon vent à l’artiste, ambassadeur d’une Afrique lumineuse et inspirante.