L'ancien diplomate américain Tibor Nagy dénonce par avance une mascarade électorale
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

Dans une prise de parole remarquée sur les réseaux sociaux, l'ancien secrétaire d'État américain adjoint aux Affaires africaines, Tibor Nagy, a exprimé ses vives inquiétudes concernant le processus électoral au Cameroun. Son intervention, aussi cinglante que prémonitoire, souligne la crainte d'une fraude électorale massive et dénonce les manœuvres d'un régime qu'il estime verrouillé. « Ce qui s'est passé au Cameroun était tragiquement exactement ce que je redoutais et avais déclaré ces derniers mois », a-t-il affirmé, résumant un sentiment de prédiction sinistrement réalisée. Ce post, publié au cœur de la crise post-électorale, a rapidement gagné en viralité, recueillant des milliers de vues et de partages, et reflétant une défiance internationale croissante.

Le diplomate américain, réputé pour sa connaissance du dossier camerounais, n'a pas mâché ses mots pour fustiger ce qu'il qualifie de « clique Biya ». Avec un sarcasme mordant, il a laissé entendre que le cercle du pouvoir planifiait déjà une candidature du président sortant à l'âge de 99 ans, une hyperbole visant à dénoncer l'absence de renouvellement politique. Le plus accusateur est son affirmation selon laquelle les résultats des scrutins sont connus d'avance, jetant une ombre profonde sur la crédibilité de l'institution en charge des élections.

Cette critique acerbe s'inscrit dans un contexte où les résultats contestés de la présidentielle ont provoqué une flambée de violence et une répression sanglante des manifestations, faisant plusieurs morts parmi les civils.

La condamnation de Tibor Nagy renforce les accusations portées par l'opposition camerounaise et plusieurs observateurs internationaux, qui pointent du doigt un déficit démocratique structurel. Son statut d'ex-haut responsable américain donne un poids considérable à ses déclarations et constitue une condamnation internationale significative. Elle intervient alors que les appels se multiplient pour une enquête indépendante sur les violences et les allégations de fraude.

Cette parole libre et critique contraste avec les communiqués souvent mesurés des chancelleries, et pourrait influencer le positionnement d'autres acteurs internationaux face à la crise qui secoue le Cameroun et menace la stabilité de toute la région de la CEMAC.

L'ancien diplomate américain Tibor Nagy dénonce par avance une mascarade électorale
