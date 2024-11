CAMEROUN :: Équivalence de diplômes : Yaoundé annonce un nouveau tarif de 25 000 F et une plateforme en ligne :: CAMEROON

Réforme majeure dans le secteur de l'enseignement supérieur au Cameroun : le ministère de l'Enseignement supérieur a présenté hier à Yaoundé des changements significatifs concernant les procédures d'équivalence de diplômes.

Lors des 114e et 115e sessions ordinaires de la Commission nationale d'évaluation des formations dispensées à l'étranger, le secrétaire général, le Pr. Wilfried Nyomgbet Gabsa, a détaillé les nouvelles modalités qui entreront en vigueur dès le 1er janvier 2025.

Principales nouveautés :

- Nouveau tarif fixé à 25 000 F pour toute demande d'équivalence

- Mise en place d'une plateforme numérique de soumission et de suivi

- Suppression des interactions directes entre usagers et collaborateurs ministériels

Cette dématérialisation vise à moderniser et fluidifier le processus d'évaluation des diplômes étrangers. La plateforme en ligne permettra désormais de soumettre, traiter et suivre les dossiers de manière transparente et efficace.

Bilan statistique de la commission :

- 1 894 demandes d'équivalences évaluées

- 1 838 équivalences accordées

- 19 faux diplômes identifiés

- 17 demandes rejetées (formations en ligne non homologuées)

Le ministère renforce ainsi son contrôle sur la validation des diplômes académiques et professionnels, garantissant la qualité et la reconnaissance des formations internationales.

Cette réforme s'inscrit dans une démarche de modernisation administrative et de lutte contre les fraudes documentaires, tout en simplifiant les démarches pour les candidats.