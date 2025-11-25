Exil et Ville Morte : Ludovic Lado Critique la Stratégie Inefficace de l'Opposition Camerounaise :: CAMEROON

Le débat sur la stratégie à adopter face au régime de Paul Biya prend une nouvelle tournure avec la critique virulente émise par le révérend Père Ludovic Lado. Intellectuel et jésuite camerounais de renom, le Père Lado remet en question la décision d'Issa Tchiroma de quitter le pays pour se réfugier à l'étranger, estimant que cette voie nuit à la crédibilité et à l'efficacité du combat. Selon lui, le leader d'opposition aurait dû accepter d’être arrêté s'il était certain de son succès électoral, transformant ainsi une détention en levier politique majeur. L'exil, dit-il, réduit la marge de manœuvre puisque la plupart des pays africains n'autorisent pas l'organisation d'une révolte depuis leur sol.

Pour étayer son argument, Ludovic Lado écarte les comparaisons historiques souvent utilisées par l'opposition. L'exemple de Charles de Gaulle, menant la Résistance depuis l'étranger, n'est pas comparable, car De Gaulle était un général bénéficiant de la légitimité et du soutien de l'appareil militaire. À l'inverse, un leader comme Tchiroma, qui compte principalement sur la mobilisation de sa base populaire, doit être présent sur le terrain, même au péril de sa liberté. De même, la situation du président gambien Adama Barrow, qui a réussi à obtenir le départ de Yahya Jammeh, ne s'applique pas au Cameroun. Barrow bénéficiait du soutien décisif du Sénégal et de la communauté internationale, et Jammeh avait initialement concédé sa défaite des conditions qui sont totalement absentes dans le face-à-face entre l'opposition camerounaise et le pouvoir actuel.

Le jésuite exprime également de sérieux doutes quant à l'efficacité des méthodes de contestation adoptées depuis l'exil. Il estime que le récent appel d'Issa Tchiroma à une opération de ville morte ou de confinement de trois jours n'est pas soutenable pour les couches les plus pauvres de la population. Les plus démunis, vivant souvent au jour le jour, ne peuvent se permettre de paralyser leurs activités économiques sans un soutien logistique et financier massif, rendant cette forme de contestation politique rapidement caduque. La tactique de l'opposition est donc jugée déconnectée de la réalité socio-économique de sa propre base.

En parallèle, le Père Lado pointe du doigt le rôle ambigu de l'Église. Il critique ouvertement l'archevêque Nkea de Bamenda, président de la Conférence Épiscopale Nationale, pour son silence assourdissant sur les résultats des élections, alors même que l'Église disposait d'observateurs dans des milliers de bureaux de vote. Cette neutralité ecclésiastique est perçue comme un manque de courage moral et un affaiblissement supplémentaire pour l'alternance démocratique au Cameroun. En privilégiant la prudence à la dénonciation claire des irrégularités, l'Église, selon Ludovic Lado, manque à son devoir de vérité et laisse l'opposition isolée face à la stratégie de répression du régime.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp