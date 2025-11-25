CAMEROUN :: Service Public dans notre Pays, cas de la délégation des transports du Littoral, quelle chimère. :: CAMEROON

Mon permis de conduire catégorie B est arrivé à expiration en Août 2024 et je me suis rendu à la délégation des transports de BONANJO pour le renouvellement. Sur les lieux , les agents (fonctionnaires en service) me proposent de gérer mon dossier et le suivre moyennant le montant de 10 000F à payer en plus du montant du renouvellement exigible ( le montant m’échappe).

Je m’oppose à cette forme de corruption qui pollue ces services. J’engage mon dossier ( téléchargement en ligne de la fiche et autres) et je reviens une heure après pour déposer mon dossier dont il fallait compléter avec la demande de délivrance de permis de conduire à retirer et remplir sur place. Première curiosité, on me dit que la demande en question est finie et que je devrais revenir un autre jour. J’entends murmurer « qu’il pense que quoi , qu’on mange quoi , etc..). Téméraire comme je suis, je monte au secrétariat du délégué pour demander l’audience pour le rencontrer.

Au secrétariat, les agents me demandent l’objet de ma demande d’audience et j’explique. C’est alors qu’on sort une copie de ladite demande/fiche qu’on me remet , je remplis et dépose mon dossier contre récépissé avec date de retrait du permis 3 mois après ( 30/11/2024). Je me présente à cette date et le permis n’est pas disponible et on proroge le récépissé de 3 mois encore ( 28/02/2025). Je me présente à cette autre date et toujours rien. Le bureau où on proroge , un agent décide d’entrer en machine pour voir à quelle étape se situe le dossier. Contre toute attente la machine ou le système indique que le permis est imprimé depuis Octobre 2024. Il me renvoie dans le bureau où on archive et remet les permis en me demandant de leur demander de bien fouiller.

Je m’y rends avec ces consignes et la date d’impression qu’il a mentionné sur mon récépissé. Les agents de ce bureau furieux me disent d’aller dire à celui qui m’envoie de venir fouiller lui-même comme il pense qu’ils n’ont pas bien fouillé. Finalement c’est moi qui ai pris la peine de fouiller même au-delà de la caisse de ou lettre de mon nom. Je n’ai pas trouvé et le récépissé a encore été prorogé pour Mai 2025. Je reviens en Mai toujours rien. On proroge encore jusqu’en Août 2025. Je m’y rends et toujours rien. On proroge encore jusqu’en novembre 2025. Je suis venu aujourd’hui et toujours rien. Soit 15 mois déjà.

Je montre pour rencontrer le délégué et on me dit qu’il n’est pas là et que je dois plutôt voir avec le chef service permis de conduire. J’entre dans le bureau et elle est au téléphone et pendant plus de 30 minutes. Je lui pose le problème et elle le dit que je dois seulement payer pour faire un DUPLICATA. Entre temps tu vois les usagers donner de l’argent aux agents à tout vent et sans discrétion. Moi on ne me gère plus malgré ma posture très imposante dans un costume comme d’habitude.

Personnellement je suis convaincu que ce permis est dans un bureau auprès des agents qui au départ exigeaient de l’argent et que j’ai refusé. Certains trouveront que je suis dur et que j’aurais dû céder à cette corruption dès le départ. Que NON. Nous devons dénoncer avec la dernière énergie ces pratiques malsaines qui ternissent le service public et l’image de notre Pays.

