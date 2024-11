CAMEROUN :: Le Boeing 787 d’Air France évitera l’aéroport de Douala qui ne dispose pas de jetée opérationnelle. :: CAMEROON

En visite au Cameroun le 31 Octobre 2024 , une délégation des dirigeants de Air France-KLM a présenté au ministre des transports Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe , la maquette du Boeing787 mis à la disposition des passagers a destinations du Cameroun. Une concrétisation de l’annonce faite en Mai par la PCA lors de sa visite au Cameroun.

« Je pense que d'ici cet hiver, nous pourrons avoir un nouvel appareil qui va desservir Yaoundé à savoir un Boeing 787 et nous souhaitons véritablement pouvoir mettre les bases d'une vraie collaboration pour les mois et années qui viennent avec des ambitions fortes pour le secteur aérien » signalait PCA Air France KLM Anne-Marie Couderc.

Pourquoi citer Douala et pas Yaounde ?

Boeing 787 qui va va atterrir à Yaoundé ,qui pourra atterrir à Bangui ,esquivera l’aéroport internationale de Douala, capitale économique du pays .Et pour cause ; impossible à Douala .Et pour cause : La jetée de Douala ne fonctionne pas , la salle d'embarquement trop petite ,logistique des ADC ne permet pas à cet avion Air-France d'atterrir

Et pourtant il y a quelques jours le Directeur General des ADC révélait des montants faramineux investis en 2023 dans la modernisation des infrastructures aéroportuaires.

33,6 milliards de FCFA pour l’année 2023, c'est le montant dépensé par les ADC en aménagement, agencement et installations .De quoi faire sourir le patron de la communauté des affaires au Cameroun qui, dans une lettre , s'inquiète du niveau de délabrement des aéroports du pays , et voilà les réponses des ADC.

« Depuis plusieurs années, nous avons constaté avec inquiétude un délabrement flagrant des infrastructures aéroportuaires, tant au niveau des terminaux que des équipements destinés aux passagers » précisait le patron des patrons avant de poursuivre :

« Le transport aérien étant un moteur essentiel pour le commerce international, les investissements étrangers, ainsi que pour l'attractivité du tourisme, la dégradation continue de ces infrastructures a des conséquences dramatiques dans ces secteurs »

Sur la dizaine d'aéroport que compte le Cameroun, un seul a la capacité de recevoir un vol international du Boeing 787.

« Il est donc temps pour le DG des ADC d’expliquer aux camerounais par les faits et non les chiffres, ce qu’il a fait des aéroports du Cameroun. » réagi Bogne Jean, usager résident à Pretoria