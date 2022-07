CAMEROUN :: Félix Tonye Mbog n’est plus :: CAMEROON

L’ancien ministre de la jeunesse et des sports a rendu l’âme dans les premières heures de cette matinée à l'age de 87 ans

Il a été au courant de sa carrière professionnelle été Ministre des Sports, du Travail, des Postes, des Relations extérieures etc.

L’histoire retiendra de lui qu'après léchec du Cameroun à la coupe d'Afrique des Nations (Can)72 à domicile, le président Ahmadou Ahidjo confiera le choix du nom de l'équipe nationale du Cameroun au ministre en charge des sports. C'est ce grand commis de l'Etat qui a donné le surnom « Lions indomptables » à l’équipe nationale du Cameroun

Brève biographie de Félix Tonye Mbog

Né le 14 mai 1934 à Solibanga dans le département du Nyong-et-Kellé, il obtient le CEPE en 1951.

De 1951 à 1959, il fait ses études secondaires au Petit Séminaire d’Akono où il obtient la première partie du Baccalauréat, et puis au Lycée Joss de Douala où il acquiert la deuxième partie du Baccalauréat.

De 1962 à 1966, il fait ses études supérieures à la Faculté de Droit et Sciences Economiques de l’Université de Yaoundé où il obtient la Licence en Droit. Parallèlement, il suit la formation à l’ENAM puis à l’IIAP de Paris entre 1962 et 1965.

En 1966, il est administrateur civil principal et sera Chargé de Mission à la Présidence de la République (1966 – 1969), puis SG du Ministère du Travail et des Lois Sociales (1969 – 1972).

Ensuite, il sera tour à tour Ministre de la Jeunesse et des Sports (3 juillet 1972 – 8 novembre 1979), Ministre de l’Agriculture (8 novembre 1979 – 6 novembre 1982), Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale (6 novembre 1982 – 7 juillet 1984), Ministre des Postes et Télécommunications (7 juillet 1984 – 23 août 1985), DGA de la SODECAO (26 avril 1986 – 23 décembre 1987), et DG de la SODECAO (23 décembre 1987 – 25 janvier 1991).

RIP Monsieur le Ministre