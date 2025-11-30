CAMEROUN :: Blocus Autour de Maurice Kamto : Le MRC Dénonce la Répression Politique et le Blocus Illégal :: CAMEROON

Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) maintient sa ferme condamnation du déploiement massif de forces de sécurité camerounaises autour de la résidence de son président, le Professeur Maurice Kamto, à Yaoundé. Quelques jours après l'établissement du dispositif policier et de gendarmerie, le blocus persiste, créant une atmosphère de tension palpable et soulevant de vives inquiétudes quant au respect des libertés fondamentales dans le pays.

Cette opération de grande envergure a été mise en place suite à l'interdiction, par le sous-préfet de Yaoundé IV, de la convention extraordinaire du MRC initialement prévue pour le samedi 29 novembre 2025. Cependant, le parti dénonce l'absence de tout fondement légal justifiant le maintien de cet encerclement qui s'étend également au siège national du parti.

Dans un communiqué d’urgence, daté du 29 novembre, le MRC a qualifié le blocus de « violation flagrante » des droits constitutionnels et a souligné qu’aucun mandat judiciaire, ni aucune décision de justice n’avait été notifié. Le parti d'opposition voit dans cette action un glissement autoritaire de la part des autorités et une tentative d'intimidation politique directe contre son leader. Le MRC a publiquement prévenu le gouvernement qu'il tiendrait l'État pour responsable de tout préjudice qui pourrait être causé à M. Kamto ou aux personnes présentes à ses côtés.

Face à ce qu'il perçoit comme des actes de répression politique, le MRC a lancé un appel pressant aux partenaires nationaux et à la communauté internationale pour qu'ils condamnent fermement cette atteinte aux droits de l'opposition. Le parti réaffirme son engagement à poursuivre sa lutte politique exclusivement par des voies pacifiques et légales, soulignant la nécessité de préserver l'espace démocratique au Cameroun. Cet événement relance le débat sur l'état de la démocratie et la liberté d'expression dans le pays, attirant l'attention sur les pratiques des autorités envers l'opposition.

