Camer.be
Choc au Cameroun : le leader de l'opposition Anicet Ekane décède en détention ce lundi
CAMEROUN :: POLITIQUE

Choc au Cameroun : le leader de l'opposition Anicet Ekane décède en détention ce lundi :: CAMEROON

La scène politique du Cameroun est frappée par une onde de choc ce lundi suite à l'annonce du décès d'Anicet Ekane. Selon son avocat, Maître Simh, le président du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (MANIDEM) s'est éteint alors qu'il était en détention. Cette nouvelle tragique, confirmée par des sources proches de sa défense, marque la fin brutale du parcours d'une figure historique et militante de l'opposition camerounaise.

Arrêté il y a peu, Anicet Ekane se trouvait incarcéré au moment de son décès. Son état de santé était déjà une source de vives inquiétudes depuis son placement en détention, comme l'avaient dénoncé ses avocats et le MANIDEM lui-même. Des informations récentes faisaient état d'une santé fortement dégradée nécessitant un équipement médical spécifique, soulevant des interrogations sur le respect des conditions de détention, notamment les Règles Mandela, applicables aux prisonniers politiques et aux détenus nécessitant des soins. La question des conditions de sa fin de vie en prison va inévitablement devenir le point central d'une nouvelle controverse nationale, soulevant l'indignation des forces de l'opposition.

Économiste de formation, Anicet Ekane a consacré sa vie à la lutte pour une réelle démocratie et pour l'indépendance totale de son pays. Son engagement sans faille contre le régime en place lui a valu de nombreuses années de combat politique et, par conséquent, de persécution. Accusé notamment d'hostilité envers la patrie et d'incitation à la révolte, son arrestation récente s'inscrivait dans un contexte de forte tension politique et de répression ciblée contre les leaders qui exigeaient la transparence des scrutins.

La disparition d'Anicet Ekane en détention est plus qu'une perte pour son parti, le MANIDEM ; elle est un symbole puissant qui risque d'exacerber les tensions politiques et de mobiliser l'opinion publique. Les circonstances exactes de son décès devront être éclaircies. La classe politique et la société civile exigent déjà des réponses claires sur les conditions de son incarcération et la prise en charge médicale qui lui a été accordée. L'héritage d'Ekane, figure de la résistance, continuera sans aucun doute d'inspirer les militants pour le respect des droits humains au Cameroun.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#AnicetEkane #Cameroun #DecesEnDetention #MANIDEM #Justice #OppositionCM #DroitsHumains

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Restrictions des libertés publiques : La diaspora combattante camerounaise de Belgique s'inquiète
Décès d'Anicet Ekane : Allégations de torture et manque de soins
Choc au Cameroun : le leader de l'opposition Anicet Ekane décède en détention ce lundi
Cabral Libii sous le feu : résultats régionaux publiés, silence sur les PV de la Présidentielle ?
Blocus Autour de Maurice Kamto : Le MRC Dénonce la Répression Politique et le Blocus Illégal
Crise en Guinée-Bissau : Jonathan Dément le Coup d'État, Suspicion de Manœuvre Politique
Le MANIDEM dénonce l'occupation du siège du MRC et du domicile de Kamto
Cameroun : Tchiroma dénonce l’encerclement de Kamto et la répression du MRC
Maurice Kamto : Quel Come-Back Stratégique Face à l’Interdiction de la convention du MRC ?
Tension au MRC : Bouclage du siège par les forces de sécurité avant la Convention
La Convention Extraordinaire du MRC se tiendra bien le samedi 29 novembre à son siège comme prévu
Parfait Mbvoum à Kondengui : les «ordres d'en haut» révèlent une justice expéditive au Cameroun
Devenez Rédacteur

Les + récents

15:05
Mort en détention d'Anicet Ekane : L'opposition crie à l'assassinat par privation d'oxygène

Mort en détention d'Anicet Ekane : L'opposition crie à l'assassinat par privation d'oxygène
10:39
Restrictions des libertés publiques : La diaspora combattante camerounaise de Belgique s'inquiète

Restrictions des libertés publiques : La diaspora combattante camerounaise de Belgique s'inquiète
09:45
Décès d'Anicet Ekane : Allégations de torture et manque de soins

Décès d'Anicet Ekane : Allégations de torture et manque de soins
09:32
Choc au Cameroun : le leader de l'opposition Anicet Ekane décède en détention ce lundi

Choc au Cameroun : le leader de l'opposition Anicet Ekane décède en détention ce lundi
09:17
Biens Mal Acquis : l'appartement parisien de Sonia Rolland au cœur de l'affaire Bongo

Biens Mal Acquis : l'appartement parisien de Sonia Rolland au cœur de l'affaire Bongo

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo