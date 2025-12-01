Restrictions des libertés publiques : La diaspora combattante camerounaise de Belgique s'inquiète :: CAMEROON

Les associations de la diaspora camerounaise combattante de Belgique restent préoccupées par de nombreux actes portant restriction de l’espace civique notamment à travers l'interdiction par un sous-préfet de la convention du MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun) à Yaoundé et une forte présence des éléments des forces de l’ordre autour au domicile du Pr Maurice Kamto pour des raisons d'exclusion de toute force de l'opposition au parti au pouvoir.

Les faits

Le 29 novembre 2025, le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a été interdit de tenir sa convention extraordinaire par une autorité administrative locale de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun .

Cette convention avait pour objectif le renouvellement de son directoire. Maurice Kamto était candidat au poste de président du parti, mais il n'a pu rallier le siège du MRC, bloqué qu'il a été, chez lui, par un important dispositif policier et militaire, de même par ailleurs que le siège du parti qui est resté interdit d'accès.

Toute la journée, policiers et gendarmes en grand nombre étaient visibles tout autour du siège du MRC au quartier Odza à Yaoundé. Sur la bretelle principale donnant sur le bâtiment, une barricade a été érigée par les mêmes forces de l'ordre.

Le siège du parti est ainsi resté fermé, interdit d'accès à quiconque. Les militants venus, eux aussi, en grand nombre des quatre coins du pays, étaient rassemblés par petits groupes dans les abris en face de leur siège. Le face-à-face entre ces militants et les forces de l'ordre a ainsi tenu jusqu'en fin d'après-midi.

Cependant, au quartier Santa Barbara où réside Maurice Kamto à une dizaine de kilomètres du siège du MRC. Les accès donnant à la résidence de ce dernier étaient, eux aussi, contrôlés par un important dispositif policier et militaire.

De tout ce qui précède, réunis en séances extraordinaire le samedi 29 novembre 2025 à Bruxelles, le Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora (CODE), le Cercle Belgo-Africain Pour la Promotion Humaine (CEBAPH), la Fondation MOUMIE, Action Solidaire pour Marafa (ASMA), ASI (Action Solidaire Internationale), le Mouvement de février 2008 au Cameroun, Le Comité Citoyen pour la Libération des prisonniers politiques au Cameroun (CCL- Libération), membres des associations de la diaspora Camerounaise combattante de Belgique, restent très préoccupés par:

- La recrudescence des atteintes aux droits et aux libertés fondamentaux notamment d’expression, d’opinion, d’association et dans le cas d’espèce de réunion par certaines autorités administratives;

- La restriction de l’espace civique et politique au Cameroun.

De tout ce qui précède, les associations de la diaspora Camerounaise combattante de Belgique et leur coalition au Cameroun,

- Condamnent ce qu’ils qualifient d’assaut contre le domicile de Maurice Kamto;

- Condamnent également avec fermeté les nombreuses violations des droits et libertés notamment la liberté de réunion comme c’est le cas au siège du MRC encerclé par les forces de l’ordre;

- Demandent au gouvernement camerounais de cesser toute intimidation, menace et représailles à l’encontre des journalistes, les Défenseur(e)s des Droits Humains, les militants de la démocratie et sympathisants des partis politiques de opposition;

- Exhortent les autorités administratives à permettre aux citoyens de se réunir en toute liberté à l’effet de discuter des questions d’intérêt commun.

- Recommandent au gouvernement camerounais de protéger en toute circonstance le Pr Maurice Kamto, sa famille ainsi que l’ensemble des citoyens, les Défenseur (e)s des Droits Humains, les militants de la démocratie et les journalistes.

Enfin, les associations de la diaspora Camerounaise combattante de Belgique et leur Coalition au Cameroun recommandent à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) et aux Nations Unies d’exiger du Gouvernement du Cameroun:

- Le respect de la Convention des Nations Unies contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants;

- Le respect du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques;

- La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples;

- Les lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion au Cameroun et en Afrique

Fait à Bruxelles le 30 novembre 2025

SIGNATAIRES

- La Fondation MOUMIE,Dr Janvier Kingue

- Le Cercle Belgo-Africain Pour la Promotion Humaine (CEBAPH): Hugues SEUMO

- Action Solidaire pour Marafa (ASMA), Fabrice Nyambe

- ASI (Action Solidaire Internationale), Gisèle Emegue

- le Mouvement de février 2008 au Cameroun, Martial Gael Nitcheu Ngandjeu et Christian Kwongang

- Le Comité Citoyen pour la Libération des prisonniers politiques au Cameroun (CCL- Libération), Me Jean Marie Pivard

- Le Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora (CODE), Béatrice Tchameni, Cellule d'alertes, Belgique

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp