-
© Camer.be : F.B.
- 25 Nov 2025 00:00:02
- |
- 321
- |
-
CAMEROUN :: Super Heli : Entrez dans la ZONE DE VOL et tentez de remporter 320 000 XAF ! :: CAMEROON
Bienvenue dans l’un des tournois les plus palpitants de Supergooal. Préparez-vous à vivre une compétition pleine d’adrénaline, où chaque vol peut vous propulser vers la victoire.
Durée du Tournoi
Le tournoi est ouvert du 14 novembre au 05 décembre 2025. Pendant cette période, tous les joueurs inscrits peuvent tenter leur chance et grimper dans le classement.
Dotation Totale : 320 000 XAF
Une cagnotte généreuse attend les meilleurs pilotes ! Voici la répartition complète des récompenses :
- 1re place : 85 000 XAF
- 2e place : 60 000 XAF
- 3e place : 30 000 XAF
- 4e à 7e place : 20 000 XAF chacun
- 8e à 12e place : 10 000 XAF chacun
- 13e à 15e place : 5 000 XAF chacun
Tous les gains seront versés le lendemain de la fin du tournoi, directement sur le compte du joueur. Les fonds obtenus sont immédiatement disponibles, que ce soit pour jouer ou pour un retrait.
Conditions de Participation
Pour rejoindre la compétition, les joueurs doivent :
- Être inscrits sur supergooal.cm, via le site ou l’application mobile.
- S’inscrire au tournoi via la version mobile ou la plateforme web. Une fois inscrits, ils peuvent jouer aussi via l’app.
- Posséder un seul compte utilisateur. Chaque joueur ne peut participer qu’une seule fois à la promotion.
Règles du Tournoi
- Le tournoi se déroule sur le jeu Super Heli, développé par Expanse.
- Le classement est établi en fonction du total des gains réalisés sur ce jeu pendant la durée de la promotion.
Responsabilités et Limitations
L’organisateur se réserve le droit de :
- Annuler les résultats en cas d’erreur manifeste, de problème technique ou de dysfonctionnement du jeu.
- Disqualifier tout joueur pris en flagrant délit de tricherie ou de jeu coordonné.
- Modifier, suspendre ou remplacer la promotion et le règlement à tout moment.
- Exclure automatiquement tout participant dont le compte serait désactivé pendant le tournoi ; tous ses points seront alors annulés.
Acceptation des Conditions
En participant au tournoi, les joueurs reconnaissent accepter l’intégralité des règles ci-dessus.
Prêt à décoller ? Le moment est venu de prendre les commandes et de viser les sommets.
Mots-clés : Supergooal, Inscription, TOURNOI SUPER HELI ZONE DE VOL POUR 320 000 XAF
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Censure : Équinoxe TV et Serge Alain Otou Convoqués au CNC, Un Acte Contre la Liberté de la Presse
Elections régionales 2025: Une alternative pour le désenclavement routier du Haut-Nkam ?
Élections Locales : Le MRC Redoute une « Disqualification Ciblée » par le Régime de Paul Biya
Joseph Espoir Biyong : « Notre Démocratie est Plus Odieuse que le Système de l’Apartheid »
Exil et Ville Morte : Ludovic Lado Critique la Stratégie Inefficace de l'Opposition Camerounaise
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1021316
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 558389
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 445672
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 385781
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 215745
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 208355