Bienvenue dans l’un des tournois les plus palpitants de Supergooal. Préparez-vous à vivre une compétition pleine d’adrénaline, où chaque vol peut vous propulser vers la victoire.

Durée du Tournoi

Le tournoi est ouvert du 14 novembre au 05 décembre 2025. Pendant cette période, tous les joueurs inscrits peuvent tenter leur chance et grimper dans le classement.

Dotation Totale : 320 000 XAF

Une cagnotte généreuse attend les meilleurs pilotes ! Voici la répartition complète des récompenses :

1re place : 85 000 XAF

2e place : 60 000 XAF

3e place : 30 000 XAF

4e à 7e place : 20 000 XAF chacun

8e à 12e place : 10 000 XAF chacun

13e à 15e place : 5 000 XAF chacun

Tous les gains seront versés le lendemain de la fin du tournoi, directement sur le compte du joueur. Les fonds obtenus sont immédiatement disponibles, que ce soit pour jouer ou pour un retrait.

Conditions de Participation

Pour rejoindre la compétition, les joueurs doivent :

Être inscrits sur supergooal.cm , via le site ou l’application mobile.

, via le site ou l’application mobile. S’inscrire au tournoi via la version mobile ou la plateforme web. Une fois inscrits, ils peuvent jouer aussi via l’app.

Posséder un seul compte utilisateur. Chaque joueur ne peut participer qu’une seule fois à la promotion.

Règles du Tournoi

Le tournoi se déroule sur le jeu Super Heli , développé par Expanse .

, développé par . Le classement est établi en fonction du total des gains réalisés sur ce jeu pendant la durée de la promotion.

Responsabilités et Limitations

L’organisateur se réserve le droit de :

Annuler les résultats en cas d’erreur manifeste, de problème technique ou de dysfonctionnement du jeu.

Disqualifier tout joueur pris en flagrant délit de tricherie ou de jeu coordonné.

Modifier, suspendre ou remplacer la promotion et le règlement à tout moment.

Exclure automatiquement tout participant dont le compte serait désactivé pendant le tournoi ; tous ses points seront alors annulés.

Acceptation des Conditions

En participant au tournoi, les joueurs reconnaissent accepter l’intégralité des règles ci-dessus.

Prêt à décoller ? Le moment est venu de prendre les commandes et de viser les sommets.

