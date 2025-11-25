Camer.be
Joseph Espoir Biyong : « Notre Démocratie est Plus Odieuse que le Système de l’Apartheid »
CAMEROUN :: POLITIQUE

La colère gronde au sein même des élus locaux camerounais, où la désillusion face au fonctionnement des institutions atteint un niveau critique. Joseph Espoir Biyong, Adjoint au maire de la commune de Douala 5ème, a récemment exprimé une critique d'une rare virulence, affirmant que la démocratie camerounaise est plus odieuse que le système de l'Apartheid. Cette déclaration choc témoigne d'une situation qu'il qualifie de « révoltante » et de prise en otage par un système qui refuse obstinément de respecter la volonté du peuple.

Au cœur de cette dénonciation, se trouve le rôle du Conseil Constitutionnel. L'Adjoint au maire fustige le fait que cette instance puisse proclamer des résultats contredisant ceux émanant des commissions départementales, sans qu'aucune voie de recours ou de reddition de comptes ne soit possible. C'est, selon lui, un scandale institutionnel qui établit un régime où la vérité est bafouée et où les institutions sont ouvertement instrumentalisées au service d'un petit groupe d'intérêts. Joseph Espoir Biyong y voit une forme de tyrannie masquée, une dictature qui se pare des habits de la démocratie.

L'analogie avec l'Apartheid est particulièrement forte. Il concède que l'Apartheid était un système odieux, mais souligne qu'il avait au moins la "reconnaissance de la ségrégation". La situation actuelle, prétend-il, est pire car elle se dissimule derrière des façades démocratiques tout en bafouant les droits fondamentaux des citoyens. Cette instrumentalisation de la justice électorale n'est rien de moins qu'une oppression systématique qui écrase la dignité des Camerounais. Biyong parle même de « génocide silencieux » et d'une « extermination progressive du peuple », des termes qui soulignent l'urgence et la gravité de la situation qu'il perçoit.

Face à cette injustice, l'élu de Douala 5ème lance un appel vibrant à la résistance et à l'action. Il exhorte les citoyens à se lever pour défendre leurs droits, leur dignité et leur avenir, conformément aux principes fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La soumission n'est pas une option. Il rappelle que le peuple est l'héritier d'une histoire de résistance et de lutte pour l'indépendance et la justice. Joseph Espoir Biyong conclut par une déclaration radicale : il vaut mieux mourir avec sa dignité que de survivre dans l'humiliation. Ce cri de colère est un reflet de la crise de légitimité qui frappe le système électoral et la gouvernance au Cameroun.

