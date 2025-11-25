Camer.be
Villes Mortes et Régionales du Peuple : La Nouvelle Stratégie de Résistance au Cameroun Post-Scrutin
CAMEROUN :: POLITIQUE

Villes Mortes et Régionales du Peuple : La Nouvelle Stratégie de Résistance au Cameroun Post-Scrutin :: CAMEROON

Face à la fraude électorale dénoncée et à la réélection contestée de Paul Biya, la résistance au Cameroun monte d'un cran. Un nouvel appel à l'action est lancé, structuré autour de trois jours de "villes mortes" et d'une initiative numérique inédite, les « Régionales du Peuple ». Ces actions visent à maintenir la pression sur le régime et à réaffirmer l'exigence du respect de la vérité des urnes du 12 octobre 2025.

Dès ce dimanche 30 novembre, le mouvement invite à une solidarité nationale symbolique. Si la journée dominicale permet les rassemblements religieux, elle marque l'arrêt des activités commerciales, appelant à un civisme pacifique et discipliné. Cette journée inaugure également le lancement des « Régionales du Peuple », un événement numérique ambitieux qui vise à contourner les "mascarades du régime" en donnant directement la parole et le vote au peuple via la plus grande diffusion en direct jamais organisée dans le pays. L'objectif est de créer une plateforme d'expression populaire où chaque région pourra faire entendre sa voix.

La phase la plus radicale se déploie les lundi et mardi suivants. L'appel est lancé pour un arrêt total de l'activité économique sur l'ensemble du territoire, en écho aux « Ghost Town » (villes mortes) que connaissent depuis des années les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L'idée est de traduire concrètement l'unité du pays derrière la cause du changement, forçant la reconnaissance que "le pays n’a pas tourné la page". Cette stratégie d'action non-violente cherche à démontrer la détermination populaire à obtenir l'alternance et le respect de la démocratie.

Comme le montrent les précédentes opérations de ce type, notamment à Douala, le suivi de cet appel est variable mais significatif, créant une incertitude économique que le gouvernement peine à ignorer. Le mouvement insiste sur le calme, la discipline et la non-réponse aux provocations. Le message est clair : la victoire n'est qu'une question de détermination et d'unité pour l'avenir des enfants et la dignité nationale. Ces trois jours de paralysie symbolique sont la nouvelle étape d'une résistance qui se veut pacifique, massive et connectée, portée par une diaspora mobilisée et un peuple déterminé.

