Cas de décès suite à des fautes professionnelles dans les hôpitaux: Shanda Tonme interpelle Manaouda
Shanda Tonme, par ailleurs, Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR) s'inquiète sur des cas de multiples décès dans nos hopitaux publics suite à des fautes professionnelles graves. Il vient d'interpeller le ministre de la santé.
 
L'intégralité de sa lettre en dessous
 
Yaoundé, le 24 novembre 2025
Monsieur le Ministre de la santé
Yaoundé
 
 
INTERPELLATION SUR LA MULTIPLICATION DES DECES RESULTANT DES FAUTES PROFESSIONNELLES DANS LES HOPITAUX PUBLICS DU PAYS
 
Demande d’ouverture d’une enquête sur le cas récent de Mme Gisèle Tchuisseu
A l’hôpital régional de Bafoussam.
 
Monsieur le Ministre,
 
Une fois de plus, une encore et une fois de trop, en attendant les prochaines, il me revient qu’une femme, enceinte et souffrante, est décédée dans un hôpital public, faute de soins, pour refus de soins, abandonnée à elle-même. Elle serait passée de vie à trépas, de même que le bébé qu’elle portait, le bébé qu’elle a porté dans son ventre durant des mois.
 
Face à cet autre drame insoutenable qui vient s’ajouter à beaucoup d’autres, je vous recommande de diligenter une enquête pour informer correctement l’opinion publique sur ce qui s’est réellement passé. L’affaire Koumaquété à l’hôpital Laquintini de Douala est encore dans tous les esprits.
 
Saisissant cette occasion, je me fais un devoir, d’appeler votre attention sur la crise incontestable de notre système sanitaire, crise de l’hôpital, crise dans la gestion déontologique et éthique des malades, crise dans la formation du personnel, crise dans le traitement de ce personnel, crise dans l’équipement et crise globale.
 
La situation actuelle se traduit par la multiplication des décès des suites des mauvaises pratiques, des refus de prise en charge ainsi que de l’installation des commerces dans les hôpitaux, commerces assumés par des personnels qui pour la plupart entretiennent des boutiques au quartier et se transforment en fournisseurs et concurrents des pharmacies. Voilà qui amène à des ordonnances truquées, fantaisistes et faussées ou gonflées. On vole les malades sans pitié, et on rejette les pauvres sans cœur ni compassion. Dans ce tableau sombre, je tiens à saluer le CURY de Yaoundé, exceptionnellement alerte et efficace bien que mal équipé et négligé.
 
Nos hôpitaux tuent, et les tueurs en blouse blanche restent impunis, curieusement. Il faut renvoyer tous les médecins responsables de ces crimes au quartier, quand on ne peut pas les envoyer méditer en prison, avant que les familles ne se ruent sur eux tôt ou tard.
 
Ce dernier cas attriste profondément les cœurs et décourage même les plus fervents patriotes sur la gouvernance sanitaire. Il est devenu très urgent de faire quelque chose, de relever la tête, de refondre entièrement notre système de santé et de prise en charge. Aussi, je vous suggère de convoquer des états généraux sanitaires pour examiner, faire le point, débattre, réfléchir et construire des solutions efficaces, appropriées et durables.
 
Dans l’attente, veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de ma considération citoyenne./.

 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

