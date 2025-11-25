CAMEROUN :: Affaire Mgr Bala et Martinez Zogo:Savom Martin Cité à la Barre, Vers la Révélation d'un Même Réseau? :: CAMEROON

Un nouveau rebondissement, aux implications potentiellement explosives, vient secouer l'une des affaires les plus sensibles de l'histoire récente du Cameroun : l’assassinat de Monseigneur Jean Marie Benoît Bala, évêque de Bafia, retrouvé mort en 2017. Alors que les auditions se poursuivent au Tribunal militaire de Yaoundé, une déclaration explosive d'un témoin clé relance le débat, suggérant des connexions troublantes avec d'autres dossiers judiciaires majeurs.

Selon le compte rendu d'audience, Ekassi Alain, présenté par le Commissaire du Gouvernement, a affirmé à la barre que l’auteur de l’exécution de l'évêque serait Savom Martin, ancien maire de Bibé et actuellement détenu à la prison principale de Kondengui. Cette mise en cause est d'une gravité exceptionnelle, d'autant plus que Savom Martin est déjà poursuivi pour complicité d’assassinat dans la retentissante affaire du journaliste Martinez Zogo.

L'ordonnance de renvoi de l'affaire Martinez Zogo présente d'ailleurs l'ancien maire comme celui qui aurait distribué des fonds au commando ayant commis ce meurtre, des sommes retirées dans un guichet local. Le recoupement des témoignages et des charges soulève des interrogations fondamentales sur l'existence d'un unique et puissant réseau criminel opérant au plus haut niveau. La justice camerounaise se trouve ainsi face à un dilemme majeur : déterminer si Savom Martin a agi de sa propre initiative, s'il était mandaté par des entités supérieures, ou s'il n'est qu'un maillon d'une chaîne orchestrée.

Ces nouvelles allégations jettent une lumière crue sur les zones d'ombre qui entourent les deux assassinats. La nation, déjà profondément marquée par la violence faite aux figures publiques, attend des éclaircissements fiables sur l'identité des commanditaires. L'instruction judiciaire doit désormais explorer avec la plus grande rigueur cette piste d'un réseau commun derrière la mort de Mgr Bala et de Martinez Zogo. La crédibilité de la gouvernance et la confiance dans le système judiciaire du Cameroun dépendent de la capacité des autorités à faire toute la lumière sur ces crimes odieux et à garantir l'équité de la justice camerounaise.

