Camer.be
Effondrement du Pont à Mbangassina:L'Incivisme des Gros Porteurs Dévastateur pour les Infrastructures
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Effondrement du Pont à Mbangassina:L'Incivisme des Gros Porteurs Dévastateur pour les Infrastructures :: CAMEROON

La commune de Mbangassina, dans la région du Centre du Cameroun, a été confrontée la semaine dernière à un incident critique ayant paralysé une partie de son réseau routier. Le pont assurant la liaison vitale entre Nyamballa rural et Nyamanga 2 a cédé sous la charge excessive d'un camion de sable à douze roues. Cet événement, bien que local, met en lumière un défi national persistant : la fragilité des infrastructures routières face à la surcharge et, surtout, l'ampleur de l'incivisme routier.

Au lendemain de l'effondrement, le maire de Mbangassina, Bernard Mboene, s'est rendu sur le site pour constater les dégâts et a publiquement condamné ce qu'il a appelé « l’incivisme de certains conducteurs de gros porteurs ». Il a rappelé l'existence d'un arrêté municipal datant de 2020 qui interdisait formellement la circulation des véhicules lourds sur cet axe précis, soulignant une transgression délibérée des règles de gouvernance locale visant à protéger les ouvrages d'art.

L'incident a immédiatement coupé cet axe essentiel, impactant les usagers et l'économie locale. Le coût et le temps nécessaires à la construction d'un nouveau pont en dur risquant d'être longs, la municipalité a rapidement mis en œuvre des solutions d'urgence. En concertation avec la chefferie traditionnelle et le comité de développement local, un ponceau temporaire en bois a été installé. Cette solution de fortune permet, pour l'instant, le passage des piétons et des véhicules légers, assurant une continuité minimale du trafic en attendant un financement et une planification pour une structure pérenne.

Cet effondrement n'est malheureusement pas un cas isolé et illustre la nécessité d'une réglementation plus stricte et d'un contrôle plus rigoureux du tonnage des véhicules de transport lourd au Cameroun. La surcharge des camions est une pratique courante qui dégrade non seulement les routes goudronnées, mais menace aussi sérieusement la sécurité des ouvrages plus anciens. La résilience de la communauté, qui s'est organisée pour installer la solution temporaire, montre l'importance de l'action rapide des autorités locales face aux défaillances causées par le non-respect des lois.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Mbangassina #Cameroun #Infrastructures #Incivisme #Pont #GrosPorteurs #SecuriteRoutiere

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Cas de décès suite à des fautes professionnelles dans les hôpitaux: Shanda Tonme interpelle Manaouda
Concours ENAM 2025 : Décryptage des Chiffres et Mythe de l'Injustice face au Mérite Républicain
Affaire Mgr Bala et Martinez Zogo:Savom Martin Cité à la Barre, Vers la Révélation d'un Même Réseau?
Effondrement du Pont à Mbangassina:L'Incivisme des Gros Porteurs Dévastateur pour les Infrastructures
ENAM : Le Temple de la Corruption où la Méritocratie est Vendue 30 Millions FCFA
Affaire Martinez Zogo : 3 Ans Après, Le Procès Patine et La Justice Croupit au Cameroun
21 novembre 2016- 21 novembre 2025: Il y a 9 ans, la coffin revolution à Bamenda
Festival ANGARA BINGA Bé NNAM : Trois jours pour célébrer le génie féminin à Odza
Journée d'échanges à l'ENSPY avec Bôme François, l’artiste Locko et la sénatrice Françoise Puene
Les activités de l'EUTM-RCA menacent la souveraineté de la RCA à la veille des élections
Jean Gatsi honoré du Grand Prix de l’Excellence africaine pour son engagement patriotique
Droits humains en milieu carcéral: Le droit à la santé bafoué,le droit à la vie menacé chez A. Ekane
Devenez Rédacteur

Les + récents

08:05
Cas de décès suite à des fautes professionnelles dans les hôpitaux: Shanda Tonme interpelle Manaouda

Cas de décès suite à des fautes professionnelles dans les hôpitaux: Shanda Tonme interpelle Manaouda
07:17
Les alliés de la RCA soutiennent l'organisation des élections en République centrafricaine en 2025

Les alliés de la RCA soutiennent l'organisation des élections en République centrafricaine en 2025
01:51
Concours ENAM 2025 : Décryptage des Chiffres et Mythe de l'Injustice face au Mérite Républicain

Concours ENAM 2025 : Décryptage des Chiffres et Mythe de l'Injustice face au Mérite Républicain
01:32
Le retour de Maurice Kamto à la tête du MRC crée la polémique

Le retour de Maurice Kamto à la tête du MRC crée la polémique
01:15
Affaire Mgr Bala et Martinez Zogo:Savom Martin Cité à la Barre, Vers la Révélation d'un Même Réseau?

Affaire Mgr Bala et Martinez Zogo:Savom Martin Cité à la Barre, Vers la Révélation d'un Même Réseau?

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo