Alerte : Évacuation urgente des Camerounais du Liban, situation sécuritaire dégradée

Un communiqué urgent de l'ambassade du Cameroun au Liban avec résidence au Caire appelle les ressortissants camerounais à se faire enregistrer en vue d'une éventuelle évacuation. La sécurité se détériorant rapidement dans le pays du Cèdre, les autorités camerounaises ont décidé de prendre les devants pour assurer la protection de leurs citoyens.

Dans un communiqué officiel daté du 20 novembre 2024, l'ambassade du Cameroun au Liban a lancé un appel pressant à tous les Camerounais résidant au Liban. Face à la dégradation de la sécurité dans ce pays du Moyen-Orient, les autorités camerounaises invitent les ressortissants à se faire enregistrer auprès de l'ambassade ou du consulat honoraire du Cameroun à Beyrouth.

Pourquoi cette mesure ?

Cette décision fait suite à une évaluation de la situation sécuritaire au Liban, jugée de plus en plus préoccupante. L'objectif est de permettre aux autorités camerounaises d'organiser au mieux une évacuation si la situation venait à se détériorer davantage.

Comment procéder ?

Les Camerounais souhaitant bénéficier de cette mesure d'assistance sont invités à :

S'enregistrer en envoyant un email à l'adresse suivante : ambacamcaire@gmail.com

Se signaler auprès du consulat honoraire du Cameroun à Beyrouth.

Il est important de noter que des laissez-passer seront délivrés gratuitement aux Camerounais ne disposant pas de passeport en cours de validité.

Un numéro vert mis en place

Pour toute situation d'urgence, les Camerounais peuvent contacter les numéros WhatsApp suivants : +20120 840 1985 ou +20102 706 4375.

Une décision saluée par la diaspora

Cette décision de l'État camerounais a été saluée par la diaspora camerounaise au Liban qui se sent désormais plus rassurée. De nombreux Camerounais ont déjà commencé à se manifester pour obtenir plus d'informations sur les modalités de l'évacuation.

Les enjeux d'une telle opération

L'évacuation d'une communauté nationale à l'étranger est une opération complexe qui nécessite une organisation sans faille. Les autorités camerounaises devront notamment mettre en place des dispositifs de transport, d'hébergement et d'assistance pour accueillir les réfugiés dans les meilleures conditions.