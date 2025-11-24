Camer.be
Favoritisme des concours au Cameroun : l'État peut-il rétablir l'égalité ?
CAMEROUN :: POINT DE VUE

Favoritisme des concours au Cameroun : l'État peut-il rétablir l'égalité ? :: CAMEROON

Au Cameroun, une pratique inquiétante érode la confiance dans les institutions : la « privatisation » des grands concours nationaux au profit des enfants de certaines élites. Cette forme de captation des opportunités par une minorité bien connectée soulève de vives questions sur l'égalité des chances et l'intégrité des processus de sélection. L'opinion publique s'indigne de ce favoritisme qui, en court-circuitant le mérite, sape les fondements mêmes de l'équité et de la justice sociale. Pourtant, face à ce phénomène, une question centrale se pose : l'État camerounais dispose-t-il des moyens de ses ambitions pour garantir des conditions équitables à tous les candidats ?

Ces manœuvres ne sont malheureusement pas anodines. Elles alimentent un profond sentiment d'injustice, particulièrement parmi la jeunesse qui prépare ces examens avec sérieux et espoir. Lorsque le succès semble dicté par les relations familiales plutôt que par le travail et le talent, c'est toute la promesse républicaine qui vacille. Ce dévoiement du système contribue à accroître les frustrations et fragilise la cohésion nationale, laissant de nombreux candidats légitimes dans l'ombre.

Le principe selon lequel la nation ne saurait céder durablement au favoritisme reste un pilier essentiel de la confiance citoyenne. La résilience de l'État face à ces tentatives de détournement est donc un enjeu démocratique majeur.

Il est crucial que les citoyens, les médias et la société civile maintiennent une vigilance active. La mobilisation est essentielle pour exiger que les responsables publics respectent scrupuleusement le principe de mérite qu'ils sont censés incarner. Si certains tentent de privatiser l'accès aux filières d'excellence, la responsabilité collective est de rappeler que l'avenir du pays se construit sur la reconnaissance des compétences et non sur la reproduction des privilèges. L'État, en tant que garant de l'intérêt général, se doit d'être le rempart contre ces dérives pour préserver l'égalité des chances pour tous.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Concours #EgaliteDesChances #Transparence #Meritocratie #JusticeSociale #Ethique

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Favoritisme des concours au Cameroun : l'État peut-il rétablir l'égalité ?
Cameroun : Le Blocage Gérontocratique et l'Inaction de la Jeunesse Face à l'Alternance
Paul Biya, Stabilité et Croissance : Analyse du Leadership Camerounais Post-Réélection
ELECAM : L'Analyse Secrète Révèle la Méthode pour Truquer les Élections de Paul Biya au Cameroun
Louis Marie Kakdeu Dénonce l'Arnaque Électorale et le Danger de la Haine Populaire
Scandale ELECAM : 1,2 Million de Voix Volées à Issa Tchiroma selon Daniel Essissima
Échec de la privatisation du rail : Bolloré et le déshonneur des chemins de fer camerounais
La chute des Bongo. Est-ce le signal pour l'après-Biya au Cameroun ?
La lettre du Pr Aimé BONNY à M. DJEUKAM TCHAMENI
La Révision du Système Électoral, Préalable Oublié Avant les Législatives et Municipales
ÉCLAIRAGES À LA LUMIÈRE DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE EN COURS CONTRE Dr Okala Ebode
L'EFFET TCHIROMA : DÉCRYPTAGE D'UN "MIRACLE" POLITIQUE
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:57
Coupe du Monde alternative : le Cameroun et Marc Brys visent la Russie

Coupe du Monde alternative : le Cameroun et Marc Brys visent la Russie
13:17
Favoritisme des concours au Cameroun : l'État peut-il rétablir l'égalité ?

Favoritisme des concours au Cameroun : l'État peut-il rétablir l'égalité ?
12:59
Cameroun : Le Blocage Gérontocratique et l'Inaction de la Jeunesse Face à l'Alternance

Cameroun : Le Blocage Gérontocratique et l'Inaction de la Jeunesse Face à l'Alternance
12:00
Septennat et Inégalités : Crise de l'Emploi des Diplômés et Fracture Sociale au Cameroun

Septennat et Inégalités : Crise de l'Emploi des Diplômés et Fracture Sociale au Cameroun
11:43
Paul Biya, Stabilité et Croissance : Analyse du Leadership Camerounais Post-Réélection

Paul Biya, Stabilité et Croissance : Analyse du Leadership Camerounais Post-Réélection

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo