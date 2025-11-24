Favoritisme des concours au Cameroun : l'État peut-il rétablir l'égalité ? :: CAMEROON

Au Cameroun, une pratique inquiétante érode la confiance dans les institutions : la « privatisation » des grands concours nationaux au profit des enfants de certaines élites. Cette forme de captation des opportunités par une minorité bien connectée soulève de vives questions sur l'égalité des chances et l'intégrité des processus de sélection. L'opinion publique s'indigne de ce favoritisme qui, en court-circuitant le mérite, sape les fondements mêmes de l'équité et de la justice sociale. Pourtant, face à ce phénomène, une question centrale se pose : l'État camerounais dispose-t-il des moyens de ses ambitions pour garantir des conditions équitables à tous les candidats ?

Ces manœuvres ne sont malheureusement pas anodines. Elles alimentent un profond sentiment d'injustice, particulièrement parmi la jeunesse qui prépare ces examens avec sérieux et espoir. Lorsque le succès semble dicté par les relations familiales plutôt que par le travail et le talent, c'est toute la promesse républicaine qui vacille. Ce dévoiement du système contribue à accroître les frustrations et fragilise la cohésion nationale, laissant de nombreux candidats légitimes dans l'ombre.

Le principe selon lequel la nation ne saurait céder durablement au favoritisme reste un pilier essentiel de la confiance citoyenne. La résilience de l'État face à ces tentatives de détournement est donc un enjeu démocratique majeur.

Il est crucial que les citoyens, les médias et la société civile maintiennent une vigilance active. La mobilisation est essentielle pour exiger que les responsables publics respectent scrupuleusement le principe de mérite qu'ils sont censés incarner. Si certains tentent de privatiser l'accès aux filières d'excellence, la responsabilité collective est de rappeler que l'avenir du pays se construit sur la reconnaissance des compétences et non sur la reproduction des privilèges. L'État, en tant que garant de l'intérêt général, se doit d'être le rempart contre ces dérives pour préserver l'égalité des chances pour tous.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp