Paul Biya, Stabilité et Croissance : Analyse du Leadership Camerounais Post-Réélection
CAMEROUN :: POINT DE VUE

Paul Biya, Stabilité et Croissance : Analyse du Leadership Camerounais Post-Réélection :: CAMEROON

Suite à la réélection de S.E. Paul Biya à la tête de notre République, il est impératif de réaffirmer l'engagement collectif en faveur de la stabilité macroéconomique, de la cohésion sociale et du développement durable. La confiance renouvelée dans notre leadership doit servir de levier pour renforcer notre résilience face aux chocs exogènes et aux défis qui pourraient compromettre notre trajectoire de croissance.

Cette victoire témoigne de la confiance profonde et renouvelée du peuple camerounais envers un homme d’État exceptionnel. Sa vision claire, sa sagesse et sa constance ont guidé notre pays à travers plusieurs décennies de stabilité politique et de progrès économique. S.E. Paul Biya, figure emblématique de notre nation, incarne l’ancrage solide de notre souveraineté et la continuité de nos efforts de développement durable.

Selon les données les plus récentes de la Banque mondiale, le Produit Intérieur Brut (PIB) du Cameroun a enregistré une croissance de 3,8 % en 2024 (chiffre actualisé, en hausse par rapport aux 3,2 % de 2023), en dépit d'un contexte mondial marqué par l’incertitude économique et la persistance des crises géopolitiques. Cette performance témoigne de la résilience remarquable d’un leadership visionnaire, capable d’orienter le pays vers la croissance durable. La résilience de l'économie camerounaise est en grande partie attribuée aux réformes structurelles menées, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de l’énergie.

Dans ce contexte post-électoral, une posture de fermeté s’impose pour garantir la stabilité du climat des affaires, essentielle pour attirer des investissements directs étrangers (IDE). Les prévisions tablent sur l’atteinte de 3 milliards de dollars d’IDE d’ici 2026, soit une augmentation significative par rapport aux années précédentes. La sécurité, la gouvernance exemplaire et la stabilité politique incarnée par S.E. Paul Biya sont autant d’atouts qui rassurent les investisseurs et renforcent la crédibilité de notre pays sur la scène internationale.

Le Président Biya, par sa clairvoyance et son engagement sans faille, a su poser les bases solides d’une économie diversifiée, résiliente et tournée vers l’avenir. Son leadership éclairé a permis de maintenir une inflation maîtrisée autour de 3,2 % (chiffre actualisé) et de lancer des politiques structurantes pour le développement humain et économique. Le leadership du chef de l'État a également été déterminant dans l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, un pilier de la croissance inclusive.

Nous renouvelons notre profonde admiration et notre soutien indéfectible à S.E. Paul Biya, l’homme d’État dont la sagesse et la résilience ont permis à notre pays de traverser les tempêtes. Sa victoire est celle de la stabilité, de la continuité et de l’espérance d’un avenir radieux pour le Cameroun tout entier. Ensemble, dans l’unité nationale, la détermination et la fermeté, nous devons nous mobiliser pour relever les défis d’une croissance soutenue, d’une réduction des inégalités et d’un progrès social partagé, afin d’édifier un Cameroun véritablement émergent et acteur majeur du continent africain.

