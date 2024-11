FRANCE :: GRANDS PRIX D’EXCELLENCE AFRICAINE : LES RECOMPENSES DES LAUREATS

Aujourd’hui, nous avons l’honneur de nous entretenir avec l’un des acteurs clés de ce projet des Grands Prix d’Excellence Africaine » d’AfrikSurSeine. Un événement qui célèbrera les talents, l’innovation et l’excellence de la diaspora et du continent africain dans divers domaines. Alors qu’il est encore à sa première édition, « les Grands Prix AfrikSurSeine s’imposent comme une plaque tournante qui reconnaîtra les contributions exceptionnelles d’Africains et d’Africaines influents, qui ont marqué l’année 2024 par leurs parcours et leurs projets, que ce soit dans les arts, les sciences, les affaires, ou les initiatives sociales.

Au cœur de cette initiative se trouve une vision ambitieuse de promotion de l’excellence africaine, mais aussi de renforcement des liens entre le continent et sa diaspora à travers des distinctions qui inspirent, encouragent et créent des opportunités. Pour mieux comprendre les coulisses de cet événement prestigieux et la mission qu’il poursuit, nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui Calvin Djouari Directeur de publication. Il nous éclairera sur les raisons, les valeurs et l’impact de cet événement qui lance sa première édition, tout en partageant ses perspectives pour l’avenir des Grands Prix d’Excellence Africaine

Bonjour, et merci de nous accorder cette interview. Pourriez-vous vous présenter brièvement et nous expliquer votre rôle au sein des Grands Prix d’Excellence Africaine ?

Je suis Calvin Djouari, je suis né au Cameroun, il y a quelques années j’étais enseignant plein, je l’exerce actuellement en temps partiel, parce que je suis emporté par l’écriture. Pour vous dire que je suis un grand lecteur, qui suis l’actualité africaine de façon assidue depuis une trentaine d’années. Mon rôle au sein de l’organisation des grands prix d’excellence Africaine, version Afriksurseine est d’animer une équipe -une trentaine environ- qui collecte les informations sur les éminentes personnalités qui animent l’actualité politique, économique et sociale de notre continent que ce soit en Europe ou en Afrique et comme par voie de conséquences sélectionner les meilleures qui ont apporté un changement positif à notre continent.

Pourriez-vous nous parler de la mission et des objectifs des Prix Grands Prix d’Excellence Africaine ? Depuis combien de temps cette cérémonie existe-t-elle ?

« Les Grands Prix d’Excellence Africaine » ont été créés pour honorer et célébrer les réalisations remarquables des acteurs africains de la diaspora et du continent qui, à travers leurs compétences, leurs projets et leurs initiatives, contribuent au développement et au rayonnement de l’Afrique, aussi bien sur le continent qu’au sein de la diaspora. Notre mission principale est de promouvoir l’excellence africaine en mettant en lumière des parcours inspirants et des réussites exceptionnelles dans divers domaines : politique, économie, l’entrepreneuriat, les arts, les sciences, le sport, la culture et bien d’autres.

En récompensant ces figures, nous souhaitons créer une plateforme de reconnaissance pour encourager les générations actuelles et futures à poursuivre des ambitions audacieuses et des projets transformateurs. Bien que cette première édition marque le début de notre aventure, notre vision s’inscrit dans la durée. Nous aspirons à faire de cet événement un rendez-vous annuel incontournable qui, avec le temps, contribuera à renforcer les liens entre l’Afrique et sa diaspora, tout en valorisant des modèles de réussite et d’impact positif.

Quelle a été la source d’inspiration pour créer les Prix d’Excellence Africaine ? Quelles valeurs ou quel message souhaitez-vous transmettre à travers cet événement ?

La source d’inspiration pour créer les Prix d’Excellence Africaine réside dans la volonté de mettre en avant les compétences et les créativités souvent méconnues ou sous-représentées, qui œuvrent pour l’innovation, et le progrès au sein de leurs communautés et à l’international. Nous souhaitions offrir une tribune de reconnaissance à ceux qui, par leur persévérance, leur passion et leur talent, incarnent un modèle de réussite. Cette initiative est également née du désir de célébrer l’esprit résilient, audacieux et visionnaire qui caractérise tant d’Africains à travers le monde. À travers cet événement, nous souhaitons transmettre des valeurs de fierté, d’excellence et de solidarité.

Les Prix d’Excellence Africaine symbolisent le message suivant : l’Afrique et sa diaspora ont une richesse humaine et culturelle immense, capable d’influencer positivement le monde entier. En honorant ces parcours, nous espérons inspirer une dynamique de réussite partagée et encourager chacun à rêver grand, à agir avec intégrité et à contribuer activement au développement et à la valorisation de l’Afrique.

Quels sont les objectifs principaux de cette cérémonie ? Comment les Prix contribuent-ils à la valorisation de l’excellence africaine ?

Les objectifs principaux des Prix d’Excellence Africaine sont multiples. Ce prix permet avant tout de reconnaître la valeur et l’existence d’une personnalité. J’ai moi-même reçu quatre prix littéraires qui ont permis de faire connaître mes écrits, de vendre mes ouvrages à travers le monde et d’être recruté par trois maisons d’édition comme biographe de grands hommes. Dans la vie active, il n’y a pas de « petits » prix. Chaque récompense célèbre un Homme et suscite un intérêt pour ses œuvres. Il ne s’agit pas seulement de mettre en lumière ceux que l’on connaît déjà, mais aussi ceux qui sont encore méconnus, parfois étouffés par la notoriété des figures établies.

À quoi servirait-il de donner un prix à des personnalités comme Ngannou, Eto’o Fils ou Charlotte Dipanda, alors que des talents comme Martino Ngallé ou Franck Ngouma, qui représentent la relève, mériteraient davantage d’être révélés ? L’objectif des Prix d’Excellence est donc de mettre en lumière des talents cachés, et non des talents déjà consacrés, afin de leur offrir une plateforme de visibilité. Nous avons ainsi une autre perception des distinctions en Afrique. En fin de compte, les Prix d’Excellence Africaine visent à créer un réseau de modèles, car les années suivantes, ce seront les lauréats de cette année qui choisiront leurs successeurs, et nous ferons également des propositions. C’est cela, en somme, qui fera la différence.

Quels sont les critères de sélection pour les candidats ? Comment identifiez-vous les talents et les personnalités à récompenser ?

Les critères de sélection pour les candidats aux Prix d’Excellence Africaine reposent sur plusieurs aspects clés, afin de garantir une reconnaissance authentique et méritée des talents. Nous recherchons d’abord des personnes ou des organisations qui se distinguent par l’impact positif de leurs actions dans leurs domaines respectifs, qu’il s’agisse de projets sociaux, de réalisations artistiques, d’innovations scientifiques, ou de succès entrepreneuriaux. La contribution du futur lauréat doit également être significative et durable, avec une capacité à inspirer les autres par son exemple.

Nous prêtons également attention à des valeurs telles que la résilience, la persévérance et l’engagement envers le développement de l’Afrique ou de la diaspora. Nous évaluons ainsi non seulement les accomplissements tangibles, mais aussi la dimension humaine et éthique de leurs actions. Pour identifier les talents et personnalités à récompenser, nous nous appuyons sur un réseau de professionnels issus de différents secteurs qui connaissent bien les enjeux et les acteurs clés dans leurs domaines. Par ailleurs, nous avons mis en place un processus de nominations ouvertes, permettant aux communautés de proposer des candidats. Ces candidatures sont ensuite examinées par un jury indépendant sous la supervision de notre avocat Me Mekié qui , garantit une évaluation objective et approfondie de chaque profil.

Pouvez-vous nous décrire le processus de sélection, depuis les candidatures jusqu’à la nomination finale des lauréats ? Qui sont les membres du jury et quel est leur rôle dans ce processus ?

Le processus de sélection des lauréats des Prix d’Excellence Africaine se déroule en plusieurs étapes clés, visant à garantir transparence et impartialité. Tout commence par une période de sélection qui a déjà commencé, c’est dire que nous avons déjà une dizaine de noms sur trente, ces candidats m’ont été proposés par mes collaborateurs. Nous avons des journalistes comme vous qui peuvent nous orienter, il y a des communicateur comme et Ecrivain comme Serges Ngounga, ou des animatrices télé comme carole Brenner ou Sabrina Mouliom qui sont des grands observateurs de de tout ce qui se déroule en Afrique. Leur première collaboration permet d’identifier un éventail de personnalités et de projets dignes de reconnaissance.

Une fois les candidatures recueillies, un comité de présélection examine chaque profil en fonction de critères spécifiques tels que l’impact des actions, la contribution au développement africain ou de la diaspora. Cette première évaluation permet de réduire le nombre de candidatures à une liste restreinte de finalistes. La sélection finale des lauréats revient à un jury composé de personnalités issues de notre Magazine : Ces membres du jury sont choisis pour leur expertise et leur impartialité, et ils jouent un rôle essentiel dans l’évaluation approfondie de chaque finaliste. En analysant les parcours, les contributions et les retombées positives des actions de chaque candidat, ils votent pour les lauréats qui incarnent le mieux les valeurs et les objectifs des Prix d’Excellence Africaine. Contrairement à d’autres prix, qui est remis en soirée de gala, nous envoyons nos représentant remettre le prix solennellement au lauréat qui se charge d’inviter sa communauté pour cette cérémonie de remise.

Ce sera uniquement pour cette année. Mais les années prochaines un pays sera choisi pour l’organisation de ces prix. Enfin, les lauréats sont annoncés officiellement sur nos plates forme avant de prendre attache avec eux pour la remise. Ce système nous permet de remettre à main propre les prix parce que le plus souvent les gens n’ont pas le temps de faire les déplacements.

Quelles sont les principales catégories de récompenses ?

Les Grands Prix d’Excellence Africaine sont structurés autour de catégories de récompenses clés, chacune conçue pour refléter la diversité des talents et des secteurs d’activité qui contribuent au rayonnement de l’Afrique et de sa diaspora. Nous remettrons un diplôme et un trophée plus une enveloppe. le plus important ici c’est le tapage qui sera fait autour du lauréat durant toute l’année nous diffusons sur ses activités à sa guise. Il y aura 30 prix : 15 hommes et 15 femmes. Parmi ces catégories, on retrouvera :

Prix de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation :

Cette catégorie récompense les entrepreneurs, innovateurs et startups qui ont su relever des défis, apporter des solutions novatrices et contribuer à la création d’emplois et au développement économique du continent.

Prix des Arts et de la Culture :

Cette catégorie honore les artistes, écrivains, cinéastes et autres créateurs culturels dont les œuvres mettent en valeur le patrimoine africain et favorisent le dialogue interculturel à l’échelle mondiale.

Prix des Sciences et Technologies :

Conçue pour mettre en lumière les chercheurs, ingénieurs et scientifiques, cette catégorie valorise les avancées technologiques et scientifiques qui répondent aux besoins du continent et renforcent ses capacités d’innovation.

Prix du Développement Social et de l’Impact Communautaire :

Ce prix récompense les leaders et organisations engagés dans des initiatives sociales, éducatives, environnementales ou sanitaires ayant un impact concret sur les communautés locales et le bien-être social.

Prix du Leadership Jeune :

En l’honneur des jeunes leaders, cette catégorie distingue les talents émergents de moins de 35 ans qui, par leur dynamisme et leur engagement, incarnent l’avenir prometteur de l’Afrique.

L’homme politique et l’économiste de l’année :

Ces catégories ont été choisies pour représenter la diversité des secteurs d’activité et des talents qui façonnent l’Afrique contemporaine. Elles couvrent ainsi les domaines essentiels pour le développement du continent, en célébrant les contributions variées de ses acteurs, qu’ils soient créateurs de solutions technologiques, porteurs de valeurs culturelles, leaders sociaux ou entrepreneurs visionnaires. Par cette diversité, les Prix d’Excellence Africaine offrent une vision complète de l’excellence africaine et encouragent chaque secteur à poursuivre des initiatives positives et inspirantes.

Pouvez-vous nous parler de vos partenaires et sponsors ? Quel est leur rôle dans la réalisation de cet événement, et comment choisissez-vous ces collaborations ?

Les Grands Prix d’Excellence Africaine peuvent compter sur des partenaires et sponsors engagés qui partagent notre vision de valoriser et de promouvoir les talents africains. Nos partenaires proviennent de divers secteurs, incluant des entreprises, des institutions culturelles, des organisations internationales, et des médias influents. Nous avons été surtout encouragé par une organisation internationale qui nous a écrit pour qu’on mette le projet à exécution mais leur intervention matérielle se fera à partir de l’année prochaine, cette année cette organisation veut voir notre volonté et notre détermination avant de nous accompagner à partir de l’an prochain. Aussi avons-nous fait la demande de sponsor auprès de la société pétrolière Net Oil qui nous a accédé à notre demande et bien d’autres.

Ce sont des partenaires qui vont contribuer à la logistique de l’événement, d’autres nous aident dans la diffusion et la promotion de la cérémonie pour garantir une visibilité optimale. Les partenaires médiatiques, quant à eux, nous aident à amplifier la portée de l’événement en assurant une couverture médiatique de qualité qui valorise les lauréats et sensibilise le public à l’importance de l’excellence africaine. Quant à la sélection de ces collaborations, nous privilégions des partenaires qui partagent nos valeurs de célébration de l’excellence, et du développement africain. Nous recherchons des collaborations qui apportent un plus à la cérémonie, non seulement en termes de ressources, mais aussi en termes de vision et d’engagement pour la cause africaine. Cela garantit que nos partenaires soient non seulement des soutiens, mais également des alliés stratégiques dans notre mission de promouvoir l’impact et le rayonnement des talents africains dans le monde.

Comment envisagez-vous l’avenir des Prix d’Excellence Africaine ? Y a-t-il des projets d’extension ou de nouvelles initiatives pour les prochaines éditions ?

L’avenir des Prix d’Excellence Africaine s’annonce ambitieux, avec une vision d’expansion et de développement. Notre objectif est de faire des Grands Prix d’Excellence Africaine un événement incontournable non seulement au sein de la diaspora, mais aussi sur le continent, afin de rassembler les talents africains autour de valeurs communes d’excellence, d’innovation et de solidarité. Pour les prochaines éditions, nous envisageons plusieurs projets d’extension. Parmi ceux-ci, l’idée de créer des cérémonies régionales dans différentes zones d’Afrique, permettant de mieux représenter la diversité des parcours et des contributions locales.

Ces éditions régionales donneraient davantage de visibilité aux talents de chaque région, tout en conservant un événement annuel central qui réunit les lauréats les plus inspirants. Nous réfléchissons également à de nouvelles initiatives, telles que l’introduction de programmes de mentorat pour accompagner les lauréats et les candidats prometteurs dans le développement de leurs projets. En offrant un réseau de mentors, nous pourrions transformer cette reconnaissance en un soutien concret et durable, permettant à ces talents de maximiser leur impact. En somme, notre ambition est de faire des Grands Prix d’Excellence Africaine un véritable écosystème de reconnaissance, de soutien et de mise en réseau, pour que l’influence des talents africains rayonne encore plus fort dans le monde.

Y a-t-il un point que nous n’avons pas abordé et que vous aimeriez partager avec nous ?

Merci pour cet échange enrichissant ! Un point important que j’aimerais ajouter concerne la valeur du prix c’est le fait qu’on lui offre un an de visibilité sur toutes nos plateforme, nous diffusons toute l’année ses activités, il a la possibilité de publier sur nos plateforme et dans notre magazine toute l’année. Nous voulons que chaque lauréat devienne un modèle pour les jeunes, un exemple de réussite qui prouve que les ambitions africaines n’ont pas de limites. Enfin, nous souhaitons inviter toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans cette vision à se joindre à nous, que ce soit en tant que candidats, partenaires ou supporters. Plus nous serons nombreux à célébrer et soutenir l’excellence africaine, plus notre mission prendra de l’ampleur et aura un impact durable.