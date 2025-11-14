CAMEROUN :: Crise post-électorale : entre répression, jeunesse en colère et bataille de récits numériques :: CAMEROON

La crise post-électorale qui secoue le Cameroun depuis le scrutin du 12 octobre 2025 continue de révéler un paysage politique fracturé, marqué à la fois par une répression en hausse, une jeunesse plus déterminée que jamais et une lutte acharnée pour contrôler la narration publique.

Dans un pays habitué aux tensions pré- et post-électorales, cette nouvelle tempête suscite de vives inquiétudes au sein de la population et dans la diaspora africaine, où l’on suit de près l’évolution des événements.

Une répression qui s’intensifie : des chiffres qui dérangent

Selon plusieurs collectifs d’avocats et organisations citoyennes, plus de 800 personnes ont été interpellées depuis les manifestations post-électorales, parmi lesquelles des femmes, des étudiants et des mineurs.

Des chiffres contestés par le gouvernement, qui parle de « maintien de l’ordre républicain », mais largement confirmés sur le terrain par de nombreux témoins.

Des enquêtes relayées dans les actualités camerounaises montrent également que certaines arrestations auraient touché des jeunes n’ayant pas directement participé aux manifestations, alimentant un sentiment de frustration sociale chez les familles.

Cette situation crée une zone d’ombre sur les conditions de détention, les procédures judiciaires et le respect des droits fondamentaux.

Une jeunesse camerounaise plus déterminée que jamais

La jeunesse, très présente dans les manifestations, exprime une colère profonde liée au manque d’opportunités, au chômage chronique et à la dégradation du climat politique.

Dans les rues de Douala, Bafoussam ou Garoua, les jeunes manifestants portent un message clair : ils ne veulent plus d’un système qui ignore leurs aspirations.

Un chercheur camerounais basé à Bruxelles résume la situation ainsi :

« Ce n’est pas seulement une revendication électorale. C’est une revendication existentielle. Les jeunes réclament du respect, un avenir et la vérité. »

Même lorsque la répression se fait plus sévère, la contestation se digitalise, se décentralise et devient plus difficile à contenir.

Une bataille féroce des récits numériques

L’une des particularités de la crise actuelle est la guerre d’influence qui se déroule sur les réseaux sociaux.

Deux narratifs s’opposent frontalement :

1- Le narratif officiel

Propulsé par les médias étatiques et amplifié par un réseau de comptes pro-gouvernementaux qui tentent de :

minimiser l’ampleur des manifestations,

décrédibiliser l’opposition,

présenter les protestataires comme manipulés,

insister sur la nécessité du maintien de l’ordre.

2- Le narratif alternatif

Mené par des activistes, ONG, journalistes indépendants et médias digitaux, dont 237online.com, qui documente les zones d’ombre, les violations présumées et les contradictions officielles.

Ce second narratif trouve une large caisse de résonance chez la diaspora camerounaise en Europe, au Canada et dans certains pays d’Afrique centrale, où le débat sur la légitimité du scrutin reste très vif.

Pour lire le dossier complet sur l’évolution sociale et politique du pays, un ensemble d’analyses est disponible via la rubrique Présidentielle 2025.

Un pays face à son avenir

La crise actuelle dépasse largement la question électorale.

Elle met en lumière trois fractures profondes :

La fracture politique , liée à la confiance perdue envers les institutions.

, liée à la confiance perdue envers les institutions. La fracture générationnelle , entre une jeunesse impatiente et une élite politique vieillissante.

, entre une jeunesse impatiente et une élite politique vieillissante. La fracture informationnelle, où la vérité devient un champ de bataille numérique.

Sans un geste politique fort ou un dialogue véritablement inclusif, ces tensions risquent de s’inscrire durablement dans la société camerounaise.

Conclusion

Entre répression, fracture sociale et guerre numérique, le Cameroun traverse un moment charnière. La jeunesse, en première ligne, refuse désormais la résignation.

Une question demeure :

Le pays saura-t-il transformer cette crise en opportunité de réforme, ou continuera-t-il sur la voie de la confrontation ?

Le monde observe. La diaspora s’interroge. La nation retient son souffle.

