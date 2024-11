CAMEROUN :: Baba Hamadou Danpullo réclame 150 millions FCFA au directeur de l'ENAM Soumbou Angoula :: CAMEROON

Le milliardaire Baba Hamadou Danpullo est en colère contre le directeur général de l'ENAM, Soumbou Angoula, et exige de récupérer son argent. Avant le dernier concours de l'ENAM, Danpullo s'était rapproché d'Angoula pour faciliter l'admission de cinq de ses proches au sein de cette institution d'élite spécialisée dans la formation des cadres.

Soumbou Angoula, directeur général de l'ENAM, accepte l'accord et demande 150 millions FCFA pour garantir les admissions. Confiant, Baba Hamadou Danpullo accepte la somme. Mais à la sortie des résultats, les cinq candidats du milliardaire échouent tous à l'examen d'entrée. Aucun n’a été admis. Danpullo, qui pensait avoir sécurisé leur admission, se retrouve ainsi sans aucun résultat positif.

Furieux, Danpullo exige le remboursement immédiat de son argent, mais le directeur de l’ENAM semble jouer la montre. Selon des proches, Soumbou Angoula aurait déjà dépensé les fonds et aurait promis au milliardaire de résoudre la situation l'année prochaine. Cependant, cette promesse ne satisfait pas du tout Baba Hamadou Danpullo, qui redoute les conséquences si Soumbou Angoula venait à quitter son poste avant le remboursement.

Dans un élan de frustration, Danpullo aurait déclaré : « Et si on l’enlève, comment vais-je récupérer mon argent ? ». Le conflit entre ces deux personnalités de premier plan expose non seulement des tensions autour de l’admission à l’ENAM, mais également des pratiques controversées au sein de l'institution.

L'affaire en cours suscite de vives réactions, certains observateurs dénonçant les pratiques d’influence dans les grandes écoles camerounaises. Ce scandale pourrait entraîner des réformes dans la sélection des cadres, un enjeu essentiel pour la formation d'une nouvelle génération de dirigeants.