CAMEROUN :: Le groupe gospel kairo's présente à la presse son projet musical de 13 titres : Tri-Umph :: CAMEROON

Ils sont 13 jeunes artistes gospels ( 2 filles , 11 garçons ) aux obédiences religieuses différentes qui ont décidé de s'unir et de collaborer ensemble dans l'optique de ramener les âmes au seigneur par la plus belle des manières "la musique" c'est ce qui ressort de la conférence de presse que vient de tenir ce 6 novembre à Yaoundé au Cameroun l'entreprise audiovisuel Ekie Bozeur Entertainment ( EBE).

Il faut le préciser, c'est à l'issue d'un appel à casting lancé par l'entreprise EBE que ces jeunes ont été retenus ; au départ la plupart de ces artistes évoluaient en auto-production , avec des singles , album commis sur le marché discographie camerounais.

Ce nouveau projet musical gospel de 13 titres "Tri-Umph" sous l'encadrement artistique et managérial "EBE" est un brassage culturel où chaque artistes y apporte son style particulier dans le lequel il excelle le mieux . Album 100% live entièrement produit et réalisé au Cameroun dans les studios "EBE".

Notons tout de même, ce projet musical réalisé en 4 mois transcende les barrières générationnelles et géographiques , avec un style musical assez "osé" dans le milieu culturel gospel camerounais.

Promouvoir la musique gospel au Cameroun «secteur qui tend à prendre de l'envol», unir les églises et les communautés, offrir un message d'espoir et de réconfort voilà au tant de pilier auxquels comptent s'accrocher pour une bonne dizaine d'année ces jeunes artistes nouvellement inscrit sur la scène musicale camerounaise.

Outre, la présentation officielle de "ces 13 artistes , au 13 titres" et leur liemotiv , la presse a eu droit de façon exclusive à l'écoute de leur tout premier single sortie ce 6 novembre :"puissant". Dans ce single, on y retrouve plusieurs sonorités musicales : rap gospel ,afro beat, gospel moderne..une manière pour ces derniers de dire aux futures mélomanes et fans nous venons et apportons quelque chose de nouveau et unique avec un public assez large.

Le groupe gospel Kairo's est disponible sur Facebook et les différentes plates formes de téléchargement légales.

D'après l'équipe artistique, la sortie officielle intégrale de l'album de 13 titres «Tri-Umph» est annoncé pour le 21 décembre prochain dès 18h au village Noah autour d'un Concert 100% live.