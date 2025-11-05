Nourane Foster : Appel Solennel à l'Union Nationale et au Dialogue Inclusif au Cameroun :: CAMEROON

Au lendemain d'une élection présidentielle contestée (le 12 octobre 2025) et dans un climat marqué par les violences, les divisions et les frustrations populaires, l'appel de la Députée Nourane Foster résonne comme une voix de la conscience nationale. Intitulé "Appel à l’Unité Nationale", ce message est une invitation solennelle lancée à tous les Camerounais, sans distinction d'origine ou de région, à reconnaître collectivement la douleur laissée par les injustices, les blessures et les vies perdues.

L'élue du Wouri Est, qui se présente comme la voix d'une jeunesse et d'une volonté populaire non inféodée, dresse un constat lucide : familles endeuillées, commerces détruits, rêves brisés et leaders muselés. Elle place la vérité au centre de son discours, affirmant qu'aucun pays ne peut se relever sans d'abord reconnaître sa douleur et guérir ses plaies. Ce courage de "parler quand ça ne va pas" est présenté non comme un acte de division, mais comme un devoir républicain pour identifier les problèmes et amorcer la recherche de solutions concrètes.

La stratégie d'apaisement proposée par la Députée s'articule autour d'un concept clé : le dialogue inclusif. Loin d'une simple union de façade, cet appel vise à construire une "union du cœur, du pardon, de la vérité et de la reconstruction". Elle insiste sur la nécessité de bâtir le pays "ensemble", en intégrant toutes les forces vives : la diaspora, les oubliés, les jeunes, les moins jeunes, et surtout les femmes. En transformant la douleur en solidarité, l'objectif est d'honorer les morts et de donner un sens à leur sacrifice, tout en jetant les bases d'un avenir pacifié.

Nourane Foster conclut sa déclaration en réaffirmant la légitimité de son mandat, obtenu, selon elle, par la seule volonté du peuple, et non par l'influence d'un lobby. Ce serment de ne jamais trahir ses électeurs et sa décision de retourner à l'Assemblée Nationale avec "la tête haute" ancrent son discours dans l'action politique concrète, renforçant l'impact de son message sur l'actualité camerounaise.

Appel à l’Unité Nationale

Camerounaises, Camerounais,

Frères et sœurs de toutes nos régions, de toutes nos origines,

Le moment est venu pour nous, en tant que nation, de regarder notre pays en face, et de pleurer ensemble toutes les vies perdues, toutes les douleurs tues, toutes les blessures laissées par les injustices, les violences , les divisions, les exclusions et les frustrations.

Nous avons vu des familles endeuillées, des commerces détruits, des rêves brisés, des jeunes désespérés, les leaders muselés. Mais au milieu de cette douleur, une vérité demeure : nous sommes un seul peuple et nous avons un destin commun. Aujourd’hui, je lance un appel solennel à l’Union Nationale.

Non pas une union de façade, mais une union du cœur, du pardon, de la vérité et de la reconstruction. Que chaque Camerounaise, chaque Camerounais, où qu’il se trouve, se sente inclus, écouté et respecté dans cette maison commune qu’est le Cameroun. Je nous invite à faire ensemble notre deuil ,secher nos larmes, penser les blessures. Nous devons nous souvenir avec compassion, et à rebâtir avec espoir. Car aucun pays ne peut se relever sans reconnaître sa douleur, ni avancer sans guérir ses plaies.

Et rappelons-le : la République, c’est aussi le courage de parler quand ça ne va pas. Être intègre et républicain, c’est avoir la force de mettre le doigt sur un problème, non pas pour diviser, mais pour trouver les solutions qui peuvent le résoudre. Et c'est ce que je crois avoir fait. Selon moi, la seule voie durable pour panser nos blessures et reconstruire notre nation, c’est le dialogue un dialogue sincère, franc et véritablement inclusif. Oui INCLUSIF , NOUS DEVONS BATIR LE PAYS ENSEMBLE, ENSEMBLE AVEC LA DIASPORA , ENSEMBLE AVEC TOUS LES OUBLIÉS , LES JEUNES, LES MOINS JEUNES ET SURTOUT LES FEMMES. Nous devons transformer nos larmes en force, notre colère en courage, et notre souffrance en solidarité. C’est ainsi que nous honorerons nos morts, et que nous donnerons un sens à leur sacrifice. Je crois au Cameroun.

Je crois en sa jeunesse, en sa foi, en sa lumière.

Je crois qu’ensemble, unis dans la vérité, le courage et la paix, nous pouvons écrire la plus belle page de notre histoire.

Que Dieu bénisse le Cameroun.

Que la paix revienne ,

Que l'economie redecolle et que l’espérance renaisse dans chaque cœur.

Je suis Deputée aujourdhui non pas par la volonté d'un lobby mais par la seule volonté du peuple.

Et ce peule là , je ne trahirai jamais .

Je retourne à L'Assemblée Nationale des ce jour pour continuer à exercer le mandat que vous m'avez confié et tant que j'ai votre soutien je garderai la tete haute. Nourane Foster 2.0

Un Choix Audacieux à Wouri Est

La Force de la jeunesse Camerounaise

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp