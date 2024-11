CAMEROUN :: La chanteuse Adela Bikim revient avec son nouveau single « A LOM » (Mon Mari). :: CAMEROON

La désormais diva de la chanson camerounaise refait surface avec une nouvelle production artistique. La présentation du single A Lom a été faite aux médias à Douala.

Adela Bikim s’impose de plus en plus comme une figure importante dans le monde de la musique, en général, et dans celui de la chanson féminine camerounaise, en particulier. Pour les mélomanes présents lors de la conférence à Douala, elle entre dans la cour des grands. La jeune fille de Ndom, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du Littoral, est désormais une artiste avec laquelle il faut compter.

Son nouveau titre A Lom vient convaincre. Inspiré du quotidien des Camerounais, A Lom signifie "Mon Mari" en langue nationale et s'appuie sur une variante du Makossa, un rythme bien connu des Sawa du Littoral. Pour l’artiste, il s'agit d'un style propre, baptisé « Makossa World », qui dépasse les frontières du Cameroun pour s'ouvrir au monde.

Adela Bikim nourrit de grandes ambitions, notamment celle de devenir une icône de la chanson africaine. Elle tisse son parcours dans les chorales de son village, en s'inspirant des sonorités bantoues qui illustrent la richesse culturelle des peuples Bassa, leurs folklores et les rythmes du Mboa, comme le Makossa, l'Assiko, le Bikutsi, et le Makunè, tout en intégrant des influences extérieures.

Adela se forge une force intérieure qu'elle puise au plus profond d'elle-même, nourrie par le milieu socio-culturel dans lequel elle a grandi. C'est armée de courage, de discipline, de patience et de rigueur que la « fille du ghetto » a créé A Lom. Déjà sur le marché, elle bouscule les codes de la musique camerounaise. Nul doute qu’elle fera un tabac !