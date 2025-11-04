Camer.be
PAIX AU CAMEROUN: HALTE AUX INCONTINENCES ÉMOTIONNELLES !!!
CAMEROUN :: POINT DE VUE

PAIX AU CAMEROUN: HALTE AUX INCONTINENCES ÉMOTIONNELLES !!! :: CAMEROON

À peine dissipées les noires fumées des hargnes incendiaires, même pas encore évaporées les brumeuses vapeurs des ivresses séditieuses, à peine réparés les affreux dégâts des tumultueuses vitalités, que déjà les conséquences de nos flamboyantes inconsciences se font cruellement sentir. Car, aux désagréments causés par l’incendie des voitures, les saccages et pillages des commerces, s’ajoute la détresse de ceux d’entre nous dont les actes officiels en voie de certification auront flambé du même feu que les bâtiments administratifs, eux aussi incendiés. 

Plusieurs centaines de jeunes gens pourraient ainsi voir à jamais s’envoler, l’opportunité qui pourtant leur tendait les bras, pour qui consolider les perspectives de son devenir, qui d’autre embrasser une carrière dans l’un des divers secteurs de l’activité sociale. Simplement par la faute de certains autres jeunes au jugement perfidement corrompu par la parole sirupeuse. Des jeunes à l’esprit accaparé par un discours affabulatoire, et dans tous les cas, insidieux. 

Que valent en effet, ces quelques babioles récupérées au détour d’un pillage en bande, quand la vie entière, dans sa riche splendeur, nous rappelle l’immensité de notre dénuement, qu’aggrave la profondeur de notre déchéance morale? Pourtant, l’on aura obéi à des mots d’ordre, détruit pacifiquement des biens publics et privés, agressé à coups de projectiles pacifiques les forces de maintien de l’ordre, et violenté tout aussi pacifiquement ceux qui ne pensent pas comme nos commanditaires. 
Et au moment de rendre des comptes, l’on se retrouve désespérément seul. 

Seul et ignoré de nos commanditaires retranchés dans le confort de leurs résidences. Seul à affronter les foudres de la loi. Seul à devoir convaincre les nôtres que la perte de leurs documents dans les incendies que l’on aura allumés, était pour eux un acte salutaire. Seul à devoir se convaincre soi-même, que les saccages que l’on aura perpétrés contribuaient au développement de notre pays.

La triste réalité que nous renvoient nos incontinences émotionnelles doit servir de leçons aux générations présentes et futures. Ni la rage, ni la rancœur, ni la vengeance, ni le mensonge, ni la violence, ne bâtiront ce Cameroun idéal dont nous rêvons tous.

