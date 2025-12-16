Camer.be
Hommages: ANICET EKANE UN AMOUREUX DU FOOT AUSSI !par Martin Camus MIMB
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: Hommages: ANICET EKANE UN AMOUREUX DU FOOT AUSSI !par Martin Camus MIMB :: CAMEROON

Je ne sais pas si une fois j’ai rencontré le Président ANICET EKANE, et il ne s’est pas montré préoccupé des solutions à apporter à la gestion du football. 

Il n’y avait pas un match des Lions Indomptables auquel il n’assistait pas. Son patriotisme et son nationalisme, ne se limitaient pas à la sphère politico-politicienne. 

Sa vision du développement et de la libération de son pays était panoramique. D’ailleurs, tous ceux qui ont grandi avec lui à Douala comme les Milla et autres Joseph Antoine Bell, témoignent que son génie footbalistique était du même tonneau que le leur. 

Mais ce jour à BAFOUSSAM, où il était avec le Collège Alfred Saker pour … un match de football, a changé son destin pour toujours. Il a assisté à l’exécution publique de Ernest Ouandié. Il a choisi de venger ce sang, et de laisser une carrière de footballeur qui lui tendait aussi les bras.
 
Vous avez souvent perdu des supporters anonymes sans aucun hommage. Vous avez l’excuse de ne pas les connaître. Mais beaucoup d’entre vous ont croisé au moins une fois ANICET EKANE dans les tribunes ou joué avec lui. Vous n’avez pas d’excuses avec votre indifférence et votre silence, pour ce supporter majeur et reconnu pour sa passion pour le foot. 

Même pour ça, il mérite une fleur de reconnaissance ou de témoignage. L’histoire vous regarde. Je dois avouer que depuis lors, même la CAN est en pause dans mon esprit. Je ne sais pas quand je vais retrouver la force de ne plus en parler, mais je dois vous avouer que ma Can est déjà amère.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Hommages: ANICET EKANE UN AMOUREUX DU FOOT AUSSI !par Martin Camus MIMB
Coupe du Cameroun 2025 : Les félicitations de Shanda Tonme à Madame Célestine Ketcha Courtes
Gabegie Routière : 7000 Milliards Engouffrés, Zéro Route. Scandale et Solutions 2025
Hommage à Me Yondo Black et Anicet Ekanè : Deux fils Sawa, figures majeures de la démocratisation
Affaire Ekane : Abel Elimby Lobe dénonce l'hypocrisie et la « fabrication du bouc-émissaire »
Entre coup d’Etat,coup d’éclat et coup de folie:L’actualité du Bénin nous parle, nous renseigne
4 ministres en poste depuis 21 ans, une longévité record qui interroge
L'aide financière française en RCA : bonne intention ou tentative de reprendre le contrôle perdu ?
Fuite des élites au Cameroun : quand les dirigeants se soignent et se marient à l'étranger
CRISE POST-ÉLECTORALE : LE SYSTÈME RDPC MAUDIT ET CONDAMNÉ PAR LE PEUPLE CAMEROUNAIS, À L'ERRANCE...
Cameroun : Destins Divergents de Trois Proches après une Élection Contestée
Paul Eric Kingue : L’Ancien Maire RDPC Brisé par le Régime qu’il Servait
Devenez Rédacteur

Les + récents

10:06
Hommages: ANICET EKANE UN AMOUREUX DU FOOT AUSSI !par Martin Camus MIMB

Hommages: ANICET EKANE UN AMOUREUX DU FOOT AUSSI !par Martin Camus MIMB
08:13
Absence du journal dans les kiosques: Le Messager n’est plus à l’écoute du peuple ?

Absence du journal dans les kiosques: Le Messager n’est plus à l’écoute du peuple ?
07:32
Journalisme de référence: Une connexion entre les droits humains et les thématiques émergentes

Journalisme de référence: Une connexion entre les droits humains et les thématiques émergentes
21:59
Dette UA : Le Cameroun Suspendu de l'Union Africaine, Une Honte Diplomatique Révélée

Dette UA : Le Cameroun Suspendu de l'Union Africaine, Une Honte Diplomatique Révélée
21:22
Poursuites Internationales contre Biya : Tchiroma Traîne les Commanditaires Devant les Cours

Poursuites Internationales contre Biya : Tchiroma Traîne les Commanditaires Devant les Cours

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo