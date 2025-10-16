Camer.be
Le gouvernement rappelle la procédure de proclamation des résultats
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Le gouvernement rappelle la procédure de proclamation des résultats :: CAMEROON

Au lendemain du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, le gouvernement camerounais a publié un communiqué pour rappeler les étapes légales encadrant la proclamation des résultats présidentielle. Face aux déclarations précipitées de certains candidats et médias, les autorités insistent sur le strict respect du Code Electoral en vigueur. Selon la loi, seuls le Conseil Constitutionnel et les commissions habilitées sont compétents pour valider et annoncer les résultats.  

Le processus officiel comprend plusieurs phases. Les commissions locales transmettent les procès-verbaux à la commission départementale de supervision dans un délai de 48 heures. Cette dernière adresse ses travaux à la Commission nationale de recensement général des votes dans les 72 heures suivantes. La commission nationale dispose ensuite de cinq jours pour procéder au décompte général. Enfin, le Conseil Constitutionnel proclame les résultats définitifs dans un délai maximal de 15 jours après la clôture du scrutin.  

Le gouvernement souligne que toute démarche contraire à ce processus constitue une violation des textes en vigueur. Il en appelle au civisme des acteurs politiques, de la société civile et des médias, y compris ceux intervenant sur les réseaux sociaux, pour garantir la transparence et la crédibilité du scrutin. Les Camerounais sont invités à faire preuve de patience et de responsabilité dans l’attente des résultats officiels. 

#Cameroun2025 #ElectionPresidentielle #ResultatsOfficiels #ConseilConstitutionnel #CodeElectoral #ActualiteCameroun #ProcessusElectoral

